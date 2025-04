Gratis-App generiert Ausmalbilder: Malvorlagen aus Fotos und Texten

Die für iPad und iPhone verfügbare Anwendung „Colouring Pages Pro“ will Eltern beim Erstellen individueller Malvorlagen zur Hand gehen. Entwickelt wurde die App nach Angaben des verantwortlichen Programierers Ben Harraway vor allem für seine eigenen Kinder, mittlerweile stehe die Anwendung allen interessierten Nutzern kostenlos zur Verfügung.

Malvorlagen aus Fotos und Texten

Die App bietet schon direkt nach dem Start eine große Auswahl an druckfertigen Ausmalmotiven aus unterschiedlichen Kategorien wie Tiere, Autos oder Burgen an. Neu in Version 2.0 ist die Möglichkeit, eigene Fotos in Malvorlagen umzuwandeln. Dabei werde die Bilder im Hintergrund von von einem KI-Dienstleister ausgewertet, anschließend spuckt die App eine kontrastreiche Strichzeichnung aus, die ausgedruckt und ausgemalt werden kann.

Eine Besonderheit: Die App verzichtet vollständig auf digitale Malwerkzeuge. Nutzer benötigen daher zwingend einen Drucker sowie Stifte oder Farben, um die Vorlagen zu nutzen. Die Anwendung selbst ist nur rund fünf Megabyte groß und erfordert zur Installation mindestens iOS 17.2 bzw. iPadOS 17.2.

Monetarisierung über freiwillige Beiträge

Das Geschäftsmodell basiert derzeit auf Freiwilligkeit: Innerhalb der App lassen sich verschiedene Dankeschön-Beiträge entrichten – angefangen bei knapp einem Euro bis hin zu größeren Beträgen. Entwicklerseitig wird jedoch schon über ein künftiges Kreditsystem nachgedacht. Ziel sei es, die Kosten für serverbasierte Bildverarbeitung langfristig zu decken.

Für die Umwandlung von Fotos rechne man mit Betriebskosten von etwa zehn Cent pro Bild. Ein Creditsystem solle Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihren Bedarf flexibel zu decken – zunächst bleibe die Funktion jedoch kostenfrei.

Aktuell ist Colouring Pages Pro eine durchaus zweckmäßige Anwendung für Familien, in denen Ausmalbilder (noch) eine große Rolle spielen und etwas angenehmer zu bedienen als die Bildersuche von DuckDuckGo.