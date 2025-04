DiskStation DS925+: Neues 4-Platten-NAS ab Anfang Mai

Mit der DiskStation DS925+ haben die NAS-Spezialisten von Synology heute einen neuen Netzwerkspeicher angekündigt, der sich an Prosumer, professionelle Anwender und kleinere Unternehmen richtet. Der Nachfolger der DS923+ verfügt über vier Festplatten-Einschübe und lässt sich für die Nutzung mit bis zu neun Festplatten erweitern.

Eines der beliebtesten NAS-Modelle

Im Vergleich zum Vorgängermodell stellt Synology eine deutlich gesteigerte Übertragungsrate in Aussicht. Anwender sollen mit bis zu 131 Prozent schnelleren Lese- und bis zu 150 Prozent schnelleren Schreibzugriffen rechnen dürfen.

Zur technischen Ausstattung gehören zwei Netzwerkanschlüsse mit 2,5-Gigabit-Technik sowie zwei M.2-Steckplätze. Diese lassen sich wahlweise für Cache-Speicher oder eine reine Flash-Konfiguration verwenden. Das System bleibt trotz dieser Ausstattung kompakt und lässt sich durch eine externe Erweiterungseinheit namens DX525 auf insgesamt neun Laufwerke ausbauen. Die maximale Rohspeicherkapazität liegt damit bei bis zu 180 Terabyte.

Zum Reinholen hier nochmal kurz die Erinnerung an die Nomenklatur bei Synology: Die Produktbezeichnung DS925+ lässt sich wie folgt auseinander nehmen: DS steht für DiskStation, also die kompakten, alleinstehenden NAS-Geräte des Anbieters, die 9 gibt den Betrieb mit maximal neun Festplatten an. 25 ist das Jahr der Markteinführung und das + verweist auf die im Gegensatz zur regulären DS-Produktlinie mit schnelleren Chips ausgestattete Plus-Serie.

Zertifizierte Festplatten benötigt

Laut Synology sei die DS925+ sei für den dauerhaften Einsatz in professionellen IT-Umgebungen entwickelt worden. Grundlage dafür sei ein festgelegter Kompatibilitätsrahmen, der durch umfangreiche Tests abgesichert worden sei. Um die Stabilität und Funktionssicherheit zu gewährleisten, setzt der Hersteller auf die Kombination mit zertifizierten Festplattenmodellen. Eine Entscheidung, die zuletzt für Kritik sorgte:

Die Verwaltung erfolgt über das firmeneigene Betriebssystem DiskStation Manager. Dieses bietet unter anderem eine zentrale Dateiverwaltung, Synchronisation zwischen mehreren Standorten und automatisierte Sicherungslösungen für verschiedene Betriebssysteme. Neben Backup-Funktionen für lokale und cloudbasierte Systeme unterstützt die Plattform auch eine modulare Videoüberwachung, seit kurzem auch mit eigenen Kamera-Modellen.

Die Markteinführung der neuen DiskStation sowie der passenden Erweiterungseinheit ist für den 7. Mai 2025 vorgesehen. Der offizielle Verkaufspreis der DS925+ liegt noch nicht vor, dürfte sich aber nicht wesentlich vom Vorgänger unterscheiden, der zum Preis von 629,50 Euro in den Markt eingeführt wurde. Die Produktseite der DS925+ sollte in Kürze online gehen.