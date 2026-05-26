Die Rechnungs-App GrandTotal steht in Version 9.4 zum Download bereit. Als wichtigste Neuerung integriert GrandTotal 9.4 einen MCP-Server. Dadurch können KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT direkt mit der Software interagieren, um etwa Umsatzauswertungen zu erstellen, Angebote und Rechnungen anzulegen oder den Nutzer bei der Migration von Daten aus älteren Systemen zu unterstützen.

MCP ist ein offener Standard, mit dem KI-Assistenten direkt auf lokale Daten zugreifen können, um eigenständig Aufgaben zu erledigen, bei denen lokale Anwendungsdaten berücksichtigt werden. Als Beispiele nennt der Entwickler Aufgaben wie „Analysiere die Umsatzentwicklung meiner Top-20-Kunden über die letzten drei Jahre und zeig mir, bei welchen das Auftragsvolumen rückläufig ist", „Importiere diese 200 Artikel aus der Excel-Preisliste und ordne sie den bestehenden Kategorien zu" oder „Erstelle aus dieser PDF-Offerte ein Angebot für Kunde XY mit 30 % Marge“.

In GrandTotal 9.4 findet sich zudem eine erweiterte Prüfung von EU-USt-Identifikationsnummern integriert. Außerdem unterstützt die App nun insgesamt neun E-Mail-Programme für den Rechnungsversand. Neu im Boot sind eM Client, MailMaven und Canary Mail.

GrandTotal lässt sich kostenlos testen. Die Vollversion wird in verschiedenen Leistungsstufen zu Jahrespreisen zwischen 59 Euro und 149 Euro angeboten.

Alternative Rechnungs-App für Apple-Geräte

Für Nutzer, die weniger Funktionen benötigen, haben wir kürzlich die Rechnungs-App SWawi easy vorgestellt. Daraufhin hat uns ein weiterer Entwickler angeschrieben, der ebenfalls ein Rechnungsprogramm für Mac-Besitzer anbietet. Rechnung Direkt lässt sich darüber hinaus aber auch auf dem iPhone und iPad verwenden. Dabei synchronisiert die App sämtliche Nutzerdaten über iCloud zwischen den Geräten. Rechnungen lassen sich dadurch geräteübergreifend bearbeiten, was nach Ansicht des Entwicklers vor allem für Handwerker oder Außendienstmitarbeiter praktisch sein kann.

Rechnung Direkt ist ebenfalls mit den elektronischen Rechnungsformaten ZUGFeRD 2.0 und XRechnung kompatibel und unterstützt zudem die Standards Peppol BIS/UBL 2.1, Factur-X 1.0 und Swiss QR.

Die App ist als Einmalkauf und Universallizenz für Mac, iPhone und iPad zum Preis von 22,99 Euro im App Store erhältlich.