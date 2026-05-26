Sennheiser präsentiert den Momentum 5 Wireless

Sennheiser hat die neueste Generation seines Over-Ear-Kopfhörers Momentum vorgestellt. Der Momentum 5 Wireless ist äußerlich kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden, soll jedoch technisch noch einmal deutlich verbessert worden sein. Ein Schwerpunkt liegt laut Sennheiser auf der aktiven Geräuschunterdrückung und damit einem Bereich, in dem die Vorgängerversionen des Kopfhörers gegenüber Modellen anderer Hersteller noch Luft nach oben zeigten.

ANC deutlich verbessert

Sennheiser spricht beim Momentum 5 Wireless von der bislang besten aktiven Geräuschunterdrückung bei seinen Kopfhörern. So habe man die Anzahl der Mikrofone, die für die ANC-Funktion und den daran angebundenen Transparenzmodus zuständig sind, auf insgesamt acht verdoppelt. Mit vier Mikrofonen auf jeder Seite soll der Kopfhörer dröhnende Geräusche wie Flugzeugbrummen deutlich besser abdämpfen und zugleich für eine natürlichere Sprachqualität bei Telefonaten sorgen.

Als weitere nennenswerte Verbesserung gegenüber den Vorgängergenerationen setzt Sennheiser beim Momentum 5 Wireless erstmals bei dieser Kopfhörerreihe auf einen austauschbaren Akku. Ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein paar Minuten Zeit sollen genügen, um den Stromspeicher bei Bedarf zu erneuern. Ein solcher Eingriff dürfte jedoch frühestens nach mehreren Jahren Verwendung erforderlich sein. Die verbaute Batterie verfügt über eine Kapazität von 700 mAh, was bei aktivierter ANC-Funktion eine Nutzungsdauer von bis zu 57 Stunden ermöglichen soll.

An HD-600-Serie angelehnter Klang

Im Inneren des Momentum 5 Wireless arbeitet wie bereits beim Vorgängermodell ein 42‑mm‑Wandler. Sennheiser zufolge orientiert sich die Akustik des Kopfhörers an der HD‑600‑Serie des Herstellers. Das Gerät sei auf einen kraftvollen, satten Klang mit dynamischem Bass abgestimmt und biete eine detailreiche und ausgewogene Wiedergabe. Anpassungen sind mithilfe der Begleit-App Smart Control Plus und dem darin integrierten Equalizer möglich.

Der Sennheiser Momentum 5 Wireless ist für Hi‑Res‑Audio zertifiziert und soll per Firmware-Update um Unterstützung für Dolby Atmos mit Head-Tracking erweitert werden. Der Kopfhörer soll ab dem 30. Juni zum Preis von 399,90 Euro erhältlich sein.