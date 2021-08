Grandioser Mac-Dateimanager Marta: Die Dual-Pane-App wird erwachsen

Marta ist in mehrfacher Hinsicht richtig erwachsen geworden: Die App besitzt erstmals ein ordentliches Icon, tritt jetzt auf einer eigenen Homepage auf ( marta.sh ) und hat sich für das Abschneiden alter Zöpfe entschieden. Version 0.8.1 wird die letzte Ausgabe sein, die sich auf macOS 10.12 (Sierra) und macOS 10.13 (High Sierra) einsetzen lässt. Alle kommenden Updates werden dann mindestens macOS 10.14 (Mojave) zur Installation voraussetzen. Eine Entscheidung die der Entwickler vor allem mit der unterschiedlichen Handhabe der Benutzeroberfläche durch die alten Betriebssysteme begründet. Diese würden immer wieder Detail-Anpassungen erfordern, in die (zu) viel Zeit investiert werden müsste.

Schon damals kündigte Entwickler Yan Zhulanow an, Marta nur bis zum Erreichen von Version 1.0 kostenlos anbieten zu wollen. Perspektivisch sollte die Anwendung mit klassischer Lizenz verkauft werden. Bis dies jedoch der Fall ist dürften noch einige Monate verstreichen. So hat es knapp ein Jahr gedauert, dass Version 0.8 des Datei-Managers jetzt von Ausgabe 0.8.1 abgelöst wird, die trotzt des kleinen Versionssprungs als durchaus großes Update bezeichnet werden kann.

Die Entwicklung des Dateimanagers Marta , ein moderner Norton Commander für macOS wenn man so will, verfolgen wir seit dem Start der Betaphase Anfang 2017. Seitdem gehören wir zu den Fans des schlichten Kraftpaketes, das die Dateiverwaltung, je nach persönlicher Vorliebe, deutlich angenehmer als über Apples Finder macht.

