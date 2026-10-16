Grand Theft Auto VI: Launch-Trailer ist da – jetzt vorbestellen

Der Countdown für „Grand Theft Auto VI“ läuft. Rund einen Monat vor dem Verkaufsstart am 19. November hat Rockstar Games den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Das rund 90 Sekunden lange Video zeigt weitere Eindrücke aus Vice City und dem fiktiven Bundesstaat Leonida. Gleichzeitig gibt es neue Informationen zum Soundtrack des Spiels. Wer zum Verkaufsstart dabei sein möchte, kann GTA VI bereits für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellen.

Neue Einblicke in Vice City

Im Mittelpunkt des neuen Trailers stehen erneut Jason und Lucia. Das kriminelle Paar gerät nach einem gescheiterten Raubüberfall in eine Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt. Die neuen Aufnahmen zeigen unter anderem das geschäftige Treiben in Vice City, die tropische Umgebung und zahlreiche Charaktere.

Neue Gameplay-Mechaniken verrät Rockstar dagegen nicht. Wer sich einen ausführlicheren Eindruck von der Spielwelt und den technischen Möglichkeiten verschaffen möchte, sollte sich den 27 Minuten langen Gameplay-Einblick aus dem August ansehen. Wie bereits bei den bisherigen Videos wurden sämtliche Szenen des Launch-Trailers auf einer PlayStation 5 aufgenommen.

Musikalisch setzt Rockstar diesmal auf das französische Elektro-Duo Justice. Die beiden Musiker sind für den Original-Soundtrack von GTA VI verantwortlich. Im Trailer feiert der neue Song „Flower in a Hurricane“ Premiere, an dem auch Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard beteiligt sind. Der Titel erscheint ebenfalls auf dem offiziellen GTA-VI-Album.

GTA VI ab 79,99 Euro vorbestellen

Nach mehreren Verschiebungen soll „Grand Theft Auto VI“ nun am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die Standardversion kostet regulär 79,99 Euro, für die Ultimate Edition mit zusätzlichen Spielinhalten werden 99,99 Euro verlangt. Eine Veröffentlichung für Mac oder PC ist bislang nicht offiziell angekündigt.

Inzwischen hat das Spiel auch seine offizielle USK-Altersfreigabe erhalten. Wenig überraschend richtet sich GTA VI ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren. Als Gründe nennt die Prüfstelle drastische Gewalt, den Umgang mit Drogen sowie kriminelle Rollenbilder. Zudem weist die USK ausdrücklich darauf hin, dass das Spiel In-Game-Käufe enthält.

Die Standardversion kann bereits für PlayStation 5 und für Xbox Series X|S bei Amazon vorbestellt werden. Wie wir bereits berichtet haben, liegt den Verpackungen allerdings keine Spiele-Disc bei. Stattdessen erhalten Käufer einen Download-Code. Der Vorab-Download beginnt am 12. November, gespielt werden kann erst eine Woche später.