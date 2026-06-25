Physische Version schon früher
GTA VI: Vorbestellungen starten, Box kommt ohne Disc
Rockstar hat die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI geöffnet. Das vielleicht meist erwartete Spiel der kommenden Monate erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer schon jetzt bestellt, erhält als Bonus das „Vintage Vice City Pack“ mit zusätzlichen Inhalten im Neon-Look der alten Vice-City-Tage.
Zum Start bietet Rockstar neben der Standardausgabe auch eine Ultimate Edition an. Diese enthält zusätzliche Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und weitere Boni für die Geschichte rund um Jason und Lucia. Preise für den deutschen Markt hängen vom jeweiligen Händler und der gewählten Edition ab. Bei Amazon ist GTA VI bereits gelistet.
Preload ab 12. November
Digitale Vorbesteller können den Download ab dem 12. November starten. Damit bleibt eine Woche Zeit, um die Spieldaten vor dem eigentlichen Verkaufsstart auf die Konsole zu laden. Angesichts der zu erwartenden Dateigröße dürfte das für viele Spieler kein unwichtiger Punkt sein.
Um Leaks zu vermeiden, geht Rockstar interessante Wege mit der physischen Version. Auch diese soll ab dem 12. November erhältlich sein, enthält laut Rockstar aber keinen Datenträger, sondern einen Download-Code in der Verpackung. Für Sammler ist das eine eher ernüchternde Entwicklung. Für Rockstar erleichtert es dagegen den frühen Preload und verhindert, dass spielbare Datenträger vor dem Start im Umlauf landen.
Inhaltlich führt GTA VI zurück nach Vice City und in den fiktiven Bundesstaat Leonida. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die nach einem missglückten Coup immer tiefer in eine kriminelle Verschwörung geraten. Wer ohnehin zum Start dabei sein möchte, kann sich GTA VI jetzt bei Amazon vormerken.
Eine Version für Mac oder PC wurde bislang nicht angekündigt. Zum Start konzentriert sich Rockstar damit vollständig auf die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft. Das dürfte den Andrang allerdings kaum bremsen: Schon die Trailer zu GTA VI wurden millionenfach abgerufen und haben die Erwartungen an den Nachfolger von GTA V weiter angeheizt. Letzteres erschien ursprünglich bereits 2013 und wurde seitdem über mehrere Konsolengenerationen hinweg immer wieder neu aufgelegt.
Shut up and take my money!
Hab gehört, wer eine Xbox besitzt kann es mit einem VPN günstig in Neu Seeland erwerben ;)
Hahaha
Warum schicken wir dann Plastikmüll durch die Gegend, wenn sich in der Box nur ein Code auf Papier befindet. Manche Dinge kann man nicht nachvollziehen…
+1 es gab doch eh lange Gerücht dass es nur digital rauskommt und wurde dann dementiert. Wenn die box jetzt auch nur für den Download ist dann hätte man sich das auch sparen können.
+1
Also ausschließlich digital? Finde ich nicht so cool. Aber ist halt GTA 6, da muss man durch.
Ich frage mich, ob wieder so eine Karte Physische Karte in dem Spiel vorhanden ist.
Digitale Ware vorbestellen. Ne, ist klar.
Das wird der Renner, 1 Milliarde € Umsatz pro Stunde schreibt die Bild
Was will ich bei einer physischen Version mit einem Downloadcode … macht ja gar keinen Sinn
Jetzt schon? Bin noch gar nicht bereit für ein neues GTA…
Plastik box und ein Zettel drinnen?
Welcome to the Future!
Die Discs sind durch die riesigen Day 1 Patches doch eh hinfällig
Ich bevorzuge eher Spielediscs aufgrund des Wiederverkaufsaspekts, aber hier werde ich mal ausnahmsweise digital auf der Xbox zuschlagen.
Krankheits Urlaub wird jetzt schon eingereicht :)
Endlich und GTA 7 dann zur Rente….
Worin liegt dann jetzt der genau vorteil, sich GTA6 dann jetzt im Laden zu kaufen, wenn eh nur ein Download code beiliegt? Dann also doch downloaden statt bestellen.
Du hast ne Box … ;)
Ich werde mal noch bis kurz vorher warte ob es wirklich im November kommt :D
Generell sind doch die Disc Versionen von Spielen doch sowieso hinfällig, da mit dem Day 1 Patch das Spiel quasi ein zweites mal runtergeladen wird. Die Zeiten das ein Spiel auf Disc kommt und lauffähig ist, sind leider vorbei.
Wo gibt es den die Ultimative Version? Finde nur die normale.