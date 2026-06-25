GTA VI: Vorbestellungen starten, Box kommt ohne Disc

Rockstar hat die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI geöffnet. Das vielleicht meist erwartete Spiel der kommenden Monate erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer schon jetzt bestellt, erhält als Bonus das „Vintage Vice City Pack“ mit zusätzlichen Inhalten im Neon-Look der alten Vice-City-Tage.

Zum Start bietet Rockstar neben der Standardausgabe auch eine Ultimate Edition an. Diese enthält zusätzliche Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und weitere Boni für die Geschichte rund um Jason und Lucia. Preise für den deutschen Markt hängen vom jeweiligen Händler und der gewählten Edition ab. Bei Amazon ist GTA VI bereits gelistet.

Preload ab 12. November

Digitale Vorbesteller können den Download ab dem 12. November starten. Damit bleibt eine Woche Zeit, um die Spieldaten vor dem eigentlichen Verkaufsstart auf die Konsole zu laden. Angesichts der zu erwartenden Dateigröße dürfte das für viele Spieler kein unwichtiger Punkt sein.

Um Leaks zu vermeiden, geht Rockstar interessante Wege mit der physischen Version. Auch diese soll ab dem 12. November erhältlich sein, enthält laut Rockstar aber keinen Datenträger, sondern einen Download-Code in der Verpackung. Für Sammler ist das eine eher ernüchternde Entwicklung. Für Rockstar erleichtert es dagegen den frühen Preload und verhindert, dass spielbare Datenträger vor dem Start im Umlauf landen.

Inhaltlich führt GTA VI zurück nach Vice City und in den fiktiven Bundesstaat Leonida. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die nach einem missglückten Coup immer tiefer in eine kriminelle Verschwörung geraten. Wer ohnehin zum Start dabei sein möchte, kann sich GTA VI jetzt bei Amazon vormerken.

Eine Version für Mac oder PC wurde bislang nicht angekündigt. Zum Start konzentriert sich Rockstar damit vollständig auf die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft. Das dürfte den Andrang allerdings kaum bremsen: Schon die Trailer zu GTA VI wurden millionenfach abgerufen und haben die Erwartungen an den Nachfolger von GTA V weiter angeheizt. Letzteres erschien ursprünglich bereits 2013 und wurde seitdem über mehrere Konsolengenerationen hinweg immer wieder neu aufgelegt.