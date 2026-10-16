Ledger Atom: Dieses Android-Gerät soll Kryptowährungen schützen

Der für seine Hardware-Wallets bekannte Hersteller Ledger hat mit dem Atom ein ungewöhnliches Android-Gerät vorgestellt. Auf den ersten Blick erinnert es an ein gewöhnliches Smartphone mit großem Bildschirm und Kamera. Telefonieren oder SMS verschicken kann man damit allerdings nicht. Stattdessen soll das Gerät Kryptowährungen, Passwörter, digitale Identitäten und sensible Nachrichten besonders sicher verwalten. Auch KI-Agenten, die eigenständig Finanztransaktionen vorbereiten, gehören zu den vorgesehenen Einsatzgebieten.

Android und Ledger OS auf einem Gerät

Das Ledger Atom besitzt ein 6,77 Zoll großes OLED-Display mit 60 Hz, einen Qualcomm-Dragonwing-Prozessor und eine rückseitige Kamera. Der austauschbare Akku fasst 4.000 mAh. Über eine eSIM lassen sich mobile Daten nutzen, klassische Telefonfunktionen fehlen dagegen bewusst.

Das eigentliche Herzstück ist die Sicherheitsarchitektur. Während Android alltägliche Anwendungen ausführt, arbeitet auf einem getrennten Sicherheitschip das hauseigene Ledger OS. Sobald beispielsweise eine Kryptowährung übertragen werden soll, übernimmt das Sicherheitsbetriebssystem die vollständige Kontrolle über Bildschirm und Touch-Eingaben. Android kann die angezeigten Transaktionsdetails dann weder verändern noch auslesen.

Ein spezieller Hardware-Schalter trennt außerdem Kamera und Mikrofon auf elektrischer Ebene. Selbst manipulierte Software soll diese Abschaltung nicht umgehen können. Ledger verspricht fünf Jahre Android-Updates und mindestens sieben Jahre Ersatzteilversorgung.

Auch KI-Agenten sollen das Gerät nutzen können, um beispielsweise Kontostände abzufragen oder Transaktionen vorzubereiten. Die endgültige Freigabe erfolgt allerdings stets durch den Besitzer direkt am Gerät. Für besonders vertrauliche Kommunikation sind zudem verschlüsselte Nachrichten zwischen zwei Atom-Geräten vorgesehen.

Vorstellung nach millionenschwerem Sicherheitsvorfall

Die Ankündigung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Wie wir kürzlich berichteten, haben Kriminelle zuletzt Hardware-Wallets manipuliert und mit versteckten Mobilfunkmodulen ausgestattet. Damit konnten Wiederherstellungsschlüssel abgefangen und Kryptowährungen im Wert von mutmaßlich mehr als 86 Millionen Dollar gestohlen werden.

Ledger betont, dass nicht die eigenen Sicherheitschips oder Server kompromittiert wurden. Stattdessen seien Geräte nachträglich innerhalb der Vertriebskette verändert worden. Beim Atom sollen zusätzliche Manipulationssensoren und eine entsprechend geschützte Verpackung solche Angriffe erschweren.

Das Ledger Atom lässt sich bereits beim Hersteller reservieren. Die Founders Edition kostet 849 Dollar und erfordert eine erstattungsfähige Anzahlung von 100 Dollar. Später soll der reguläre Preis auf 899 Dollar steigen. Die Auslieferung ist für Sommer 2027 geplant. Deutsche Endkundenpreise stehen noch nicht fest.