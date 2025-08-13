GPT-5 erweitert: ChatGPT mit vielen neuen Funktionen

OpenAI bietet Nutzern von ChatGPT künftig erweiterte Steuerungsmöglichkeiten beim Einsatz des neuen KI-Sprachmodells GPT-5. Neben dem Standardmodus „Auto“ stehen nun auch die Varianten „Fast“ und „Thinking“ zur Auswahl. Während „Auto“ laut OpenAI für die meisten Szenarien geeignet sei, könnten die Alternativen in speziellen Anwendungsfällen mehr Flexibilität ermöglichen.

Im sogenannten „Thinking“-Modus haben Plus-Abonnenten künftig ein wöchentliches Kontingent von 3.000 Nachrichten zur Verfügung. Nach dessen Erschöpfung steht mit „GPT-5 Thinking mini“ ein reduziertes Modell bereit. Die Kontextlänge (also die Menge an Text, die das Modell gleichzeitig verarbeiten kann) liegt im Thinking-Modus bei 196.000 Tokens. OpenAI behält sich vor, die Nutzungsgrenzen in Zukunft an den Bedarf anzupassen.

Verknüpfungen mit Dritt-Apps

Parallel dazu weitet OpenAI den Zugriff auf externe Dienste in ChatGPT aus. Ab sofort lassen sich Gmail, Google Kalender und Google Kontakte mit der Anwendung verbinden, zunächst für Pro-Abonnenten. Ist die Verknüpfung aktiviert, kann ChatGPT automatisch auf Inhalte dieser Dienste zugreifen und sie in Konversationen einbeziehen. Die Funktion wird nach und nach auch in den Plus-, Team-, Enterprise- und Edu-Tarifen freigeschaltet.

Zusätzlich wurden weitere sogenannte „Connectors“ ergänzt, die es ermöglichen, Informationen aus Drittanwendungen direkt im Chat zu verwenden oder im Modus „Deep Research“ zu durchsuchen. Für Plus-Nutzer sind dies unter anderem Dropbox, Box, Canva, HubSpot, Notion, SharePoint und Microsoft Teams. Pro-Abonnenten erhalten zusätzlich Zugriff auf Github.

Connectors als zentrale Funktion

Das Connectors-Feature ermöglicht es, Daten aus Drittanwendungen direkt in ChatGPT verfügbar zu machen, etwa um Dateien zu durchsuchen, Informationen zu analysieren oder Inhalte zusammenzufassen. Es gibt drei Hauptnutzungsarten: einfache Suchabfragen („Chat connectors“), umfangreiche Analysen über mehrere Quellen hinweg („Deep research connectors“) und vorab synchronisierte Datenquellen („Synced connectors“), die ohne erneutes Nachladen verfügbar sind.

OpenAI geht auf Unterschiede und Verfügbarkeit in diesem Support-Artikel ein.