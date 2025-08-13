SwitchBot launcht neuen S20: Mit Matter, Walze und Festanschlussoption

Mit dem neuen S20 stellt der japanische Smart-Home-Ausrüster SwitchBot ein neues Modell im Bereich der vollautomatisierten Bodenreinigung vor. Das Gerät kombiniert hohe Saugkraft, eine spezielle Wischwalze und erweiterte Anbindungsmöglichkeiten, darunter die Unterstützung des branchenübergreifenden Smart-Home-Standards Matter.

Reinigung mit „Rollwischmopp“

Der Hersteller gibt an, dass der S20 über einen selbstreinigenden Rollwischmopp verfügt, der während des Betriebs kontinuierlich gereinigt wird. Die Konstruktion soll verhindern, dass Schmutz beim Wischen verteilt wird. Laut Produktbeschreibung übt der Mopp rund ein Kilogramm Druck aus und rotiert bis zu 300 Mal pro Minute. Ergänzt wird das System durch eine automatische Moppanhebung, wenn Teppiche erkannt werden.

Die Saugkraft liegt den Herstellerangaben zufolge bei bis zu 10.000 Pascal, mit automatischer Leistungssteigerung auf Teppichen. Eine gummierte Hauptbürste soll das Verheddern von Haaren vermeiden und die Reinigung vereinfachen.

Das MultiClean-Dock übernimmt mehrere Wartungsaufgaben wie die automatische Wasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Staubsammlung und Heißlufttrocknung. In Kombination mit einer separat erhältlichen Wasserstation lässt sich der Roboter direkt an Wasserleitungen anschließen, wodurch ein manuelles Befüllen oder Entleeren entfällt.

Smart-Home-Anbindung und 10.000 Pa

Der S20 lässt sich per Matter (soll im September nachgereicht werden) in Systeme wie Apple Home einbinden und kann dann mit Alexa, Google Assistant oder der Apple Watch gesteuert werden. Über die SwitchBot-App lassen sich Reinigungspläne erstellen und Abläufe automatisieren.

Für die Orientierung im Raum nutzt der Roboter eine Kombination aus Lasernavigation und KI-gestützter Hinderniserkennung. Eine Teppicherkennung mit automatischer Saugkraftanpassung sowie ein integrierter Abstreifer für Restfeuchtigkeit sollen das Reinigungsergebnis verbessern. Der Listenpreis beträgt 799,99 Euro, zum Marktstart wird das Gerät mit einem Rabattcoupon für 679,99 Euro angeboten.