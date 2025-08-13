Netflix jetzt auch auf Apple TV mit neuer Optik

Wenn ihr Netflix auf Apple TV öffnet, werdet ihr möglicherweise mit einem neuen Erscheinungsbild konfrontiert. Seit ein paar Tagen steht hier die neue Version 3.0 im App Store bereit oder hat sich bereits im Hintergrund installiert – ein Update, das wir schon fast wieder vergessen hatten.

Netflix hat die Aktualisierung bereits Anfang Mai angekündigt und mit dem Update ein frisches Design versprochen, das die Bedienung der App vereinfacht und Nutzer schneller zu den gewünschten Informationen führt. Für die ersten Smart-TVs wurde die neue Netflix-Version tatsächlich schon im Mai bereitgestellt. Nutzer von Apple TV mussten sich dagegen rund drei Monate gedulden, bis sich die neue App-Version 3.0 jetzt im App Store für Apple TV eingefunden hat.

Im Vordergrund der Änderungen steht die neue Hauptnavigation, die jetzt am oberen Bildschirmrand sitzt und dem Hauptbildschirm mehr Platz für die Anzeige von Inhalten lässt. Neben der Suchfunktion lassen sich von dort aus direkt die Bereiche „Serien“, „Filme“ und „Games“ sowie der neue Tab „Mein Netflix“ ansteuern. Eine weitere Taste bringt Nutzer jederzeit auf die Startseite zurück.

Unter „Mein Netflix“ findet man nicht nur die bereits begonnenen Filme und Serien zum Weiterschauen, sondern auch alle anderen auf das jeweilige Profil bezogenen Inhalte wie etwa Merklisten oder benutzerspezifische Film- und Serientipps.

Die Umstellung der Navigation begleitend hat Netflix auch den Aufbau seiner Inhaltsseiten überarbeitet und – aus unserer Sicht – nicht nur ansprechender, sondern auch informativer aufgebaut.

