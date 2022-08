Google verklagt Sonos: Patentverletzung per Sprachsteuerung

Sonos selbst hat die eigene Sprachsteuerung erst in diesem Juni in den Markt eingeführt

Google führt in der jetzt eingereichten Klage sieben Patentverletzungen durch Sonos an, die sich unter anderem mit der Hotword-Erkennung während der Sprachsteuerung als auch mit der drahtlosen Ladung von Lautsprechern beschäftigen würden.

Konkret gestritten wurde damals über das Jahr 2014. In diesem programmierten Googles Entwickler mit Hilfe der Sonos-Ingenieure, die erste Drittanbieter-Applikation für Smartphones, mit der sich die von Sonos angebotenen Multiroom-Soundsysteme steuern ließen. Kurz danach integrierte Google eine vergleichbare Technologie in den eigenen Google-Cast-Systemen.

Insert

You are going to send email to