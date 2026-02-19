Google passt KI-Suchergebnisse an: Quellen sollen sichtbarer werden

Google will die Darstellung von Quellen in seinen KI-gestützten Suchfunktionen verändern. Künftig sollen Verweise auf externe Inhalte innerhalb der sogenannten „Übersicht mit KI“ und des „KI-Modus“ deutlicher sichtbar werden.

Nutzer, die am Desktop mit der Maus über eine Quellenangabe fahren, erhalten eine Übersicht in einem separaten Fenster. Dieses zeigt mehrere weiterführende Links, kurze Beschreibungen der jeweiligen Inhalte sowie begleitende Vorschaubilder. Ziel ist es, den Zugang zu den Originalquellen zu erleichtern und die Herkunft der zusammengefassten Informationen nachvollziehbarer zu machen.

Die Anpassung betrifft sowohl die automatisch generierten Zusammenfassungen, die oberhalb der klassischen Suchergebnisse erscheinen, als auch den dialogorientierten „KI-Modus“. Letzterer erlaubt es, Suchanfragen in einer Art Chat zu formulieren und Antworten zu erhalten, ohne zwingend einzelne Webseiten aufrufen zu müssen. Zusätzlich hat Google angekündigt, innerhalb der KI-Antworten stärker hervorgehobene und erklärende Link-Symbole einzublenden. Diese Änderung soll auf Desktop- und Mobilgeräten verfügbar sein.

Reaktion auf webweite Kritik

Die Weiterentwicklung der KI-Suche steht seit längerem in der Kritik, da viele Online-Portale einen Rückgang der Besucherzahlen befürchten. Wenn Nutzer Antworten direkt in der Suche erhalten, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die ursprünglichen Artikel aufrufen.

Google räumt ein, dass sich das offene Web in einem schnellen Wandel befindet, verweist jedoch darauf, mit neuen Darstellungsformen den Zugang zu externen Inhalten zu erleichtern. Verantwortlich für die Ankündigung ist unter anderem Robby Stein, der bei Google für die Weiterentwicklung der Suche zuständig ist.

Auch auf politischer Ebene wächst der Druck. Die Europäische Kommission prüft seit dem vergangenen Jahr, ob Googles KI-Funktionen wettbewerbsrechtliche Vorgaben einhalten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Inhalte von Verlagen in KI-Antworten genutzt werden, ohne dass dafür eine angemessene Gegenleistung erfolgt.