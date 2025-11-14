Googles kleines KI-Abo „AI Plus“ startet in Deutschland

Google bietet sein Kombi-Abo Google AI Plus jetzt auch in Deutschland an. Das Angebot kombiniert zum Monatspreis von 7,99 Euro verschiedene durch KI unterstützte Funktionen, die laut Google zur Steigerung der Produktivität und Kreativität dienen sollen, mit 200 GB Speicherplatz in der Google-Cloud.

Deutsche Google-Nutzer mussten vergleichsweise lange auf die Verfügbarkeit des neuen Abo-Angebots warten. Nach einem Testlauf in Indonesien hat Google sein AI-Plus-Abo Anfang September in zunächst 40 Ländern offiziell gestartet. Vergangenen Monat sind dann noch einmal 36 Länder hinzugekommen, unter denen Deutschland allerdings auch noch nicht zu finden war.

Zwischen Gratis und AI Pro

Google AI Plus reiht sich zwischen der kostenlosen Nutzung der Google-KI und den an professionelle Nutzer gerichteten Angeboten Google AI Pro und Google AI Ultra ein. Im Vordergrund stehen hier der erweiterte Zugriff auf Google Gemini sowie der enthaltene Online-Speicherplatz.

So erhalten Abonnenten über die Gemini-App Zugriff auf Googles derzeit leistungsstärkstes Modell 2.5 Pro, das nicht nur für komplexe Recherchen eingesetzt werden kann, sondern auch Videoinhalte erzeugt. Für die Videogenerierung steht dabei ein eingeschränkter Zugang zu Veo 3.1 Fast bereit.

Mit Google Flow lassen sich durch KI unterstützt Szenen für Film- und Videoprojekte erzeugen. Auch hier ist der Zugriff auf das Videomodell Veo 3.1 in begrenztem Umfang enthalten. Zudem umfasst das Paket mit Whisk ein Werkzeug zum Erstellen von Videos aus Bildern sowie monatlich 200 KI-Guthabenpunkte für die Verwendung in Flow und Whisk.

Zwei Monate Preisnachlass

Ergänzend kommt Google AI Plus mit dem Recherche- und Schreibassistent NotebookLM, dem Zugriff auf Google Gemini aus Anwendungen wie Gmail oder Google Docs heraus sowie den oben bereits erwähnten 200 GB Speicherplatz für Google Drive, Gmail und Google Fotos.

Neue Abonnenten können Google AI Plus zwei Monate lang für jeweils 3,99 Euro testen, bevor der reguläre Monatspreis von 7,99 Euro berechnet wird.