Google Drive: Neue macOS-Systemvoraussetzungen ab November

Inzwischen gehören die Probleme, die nahezu alle Anbieter mit der neuen Integration in das Mac-Betriebssystem hatten – auch Microsofts OneDrive brauchte bekanntlich mehrere Anläufe – weitgehend der Vergangenheit an und die Speicheranbieter lassen sich alle wieder ohne Schluckauf nutzen.

Insert

You are going to send email to