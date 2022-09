Dropbox: Erweiterte macOS-Integration startet für manche Nutzer

Wer nicht bis November warten will, kann alternativ auch die Beta-Versionen von Dropbox aktivieren . Auf diesem Weg kann man Dropbox zufolge schon früher in den Genuss der neuen App-Funktionen kommen, allerdings muss man sich auch hier noch etwas gedulden, die Beta zum Test der vollständigen Unterstützung von macOS 12.5 (und damit auch den Vorversionen macOS 12.3 und macOS 12.4) soll ab Oktober in größerem Umfang verteilt werden.

Wir erinnern uns : Dropbox tut sich weiterhin schwer damit, das von Apple mit macOS 12.3 eingeführte „Files on Demand“-System vollumfassend zu unterstützen. Ein direkter Zugriff auf jene in der Dropbox vorhandenen Dateien, die nicht lokal auf den Mac gespiegelt sind, sondern ausschließlich online vorgehalten werden, ist über die Auswahl-Menüs von Monterey-Apps nicht möglich. Stattdessen muss man die Dateien zunächst direkt über den Finder öffnen beziehungsweise laden, um sie für die lokale Nutzung bereitzustellen.

Insert

You are going to send email to