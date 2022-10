Outlook für macOS: Richtige Benachrichtigungen und Angst vor Kontakt-Verunreinigungen

Microsoft empfiehlt dabei den Benachrichtigungstyp in den Systemeinstellungen von macOS von „Banner“ auf „Hinweis“ umzustellen, damit diese nicht sofort wieder aus dem sichtbaren Bereich verschwinden, sondern so lange angezeigt werden, bis diese auch wahrgenommen wurden.

Beziehungsweise lässt Microsoft Anwendern die Wahl, ob und wie diese sich benachrichtigen lassen wollen, so können in den Outlook-Einstellungen nach wie vor auch die Outlook-Benachrichtigungen aktiviert werden.

So werden Erinnerungen an bevorstehende Ereignisse und Events nun nicht mehr innerhalb der App als Outlook-Benachrichtigung angezeigt, sondern als native Notification im macOS-Kontrollzentrum.

Wichtigste neue Funktion von Outlook für Mac ist die Vollintegration nativer Benachrichtigungen in die E-Mail-Anwendung. Das neue Feature steht allen Anwendern zur Verfügung die Outlook für Mac in der Insider-Version 16.65 (Build 22091101) und neuer nutzen und ist endlich auf Augenhöhe mit den Standard-Benachrichtigungen von Apples Mail-App.

