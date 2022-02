OneDrive Sync: Microsoft adressiert die dringendsten Probleme

Die Kurzfassung zum Reinholen: Ende Januar veröffentlichte der Software-Konzern Microsoft ein neues Tool zum Datei-Abgleich zwischen dem hauseigenen Cloud-Speicher Microsoft OneDrive und Apples Mac-Betriebssystem macOS 12 Monterey. Statt wie bislang auf eine sogenannte Kernel-Erweiterung zu setzen, ein tiefer Systemeingriff der mit der Freigabe von macOS 12.3 von Apple nicht mehr unterstützt wird, weichen Anbieter wie Microsoft (aber auch Dropbox und Co.) auf ein neues Konzept aus. Dieses nennt sich „Files On-Demand“, arbeitet ähnlich, startete aber mit einigen Einschränkungen – ifun.de berichtete.

Komplett-Download jetzt möglich

Wie Microsoft nun im Hausblog bekanntgegeben hat, rollt das Unternehmen aktuell Version 22.033 von OneDrive Sync aus, mit dem mehrere Kritikpunkte angegangen werden sollen, die Anwender und Anwenderinnen bislang irritiert haben.

Die kleine Wolke verschwindet

Wichtigste Umstellung, Microsoft wird das kleine Cloud-Symbol von all jenen Dateien entfernen, die per Rechtsklick so konfiguriert wurden, dass diese immer auch offline verfügbar sind. Der Anbieter geht damit endlich gegen die irritierenden Doppel-Pictogramme vor, die Offline-Dateien mit scheinbar gegensätzlichen Zustandsbeschreibungen auszeichneten und große Teile der Anwenderschaft verunsicherten, ob betroffene Dateien nun lokal vorhanden und offline verfügbar waren oder erst noch geladen werden mussten.

Neue Icons nach Offline-Auswahl

Die neue Funktionsweise orientiert sich damit an der bisherigen: Werden Dateien per Rechtsklick angewählt und als Inhalte konfiguriert, die stets auch Offline verfügbar sein sollen, verschwindet das Cloud-Symbol und wird durch ein kleines Häkchen ergänzt.

Auch Komplett-Download jetzt möglich

Zudem lassen sich so von OneDrive geladen Inhalte fortan auch wieder von Spotlight und Time Machine indexieren. Wer will darf mit Version 22.033 nun auch wieder festlegen, dass alle OneDrive-Inhalte als Offline-Kopie auf der eigenen Maschine gesichert werden sollen. Eine neue Taste in den OneDrive-Sync-Einstellungen lädt dafür alle Cloud-Speicher-Inhalte in einem Rutsch.

Zur Erinnerung: Die Jahresmitgliedschaft bei Microsoft Office enthält 1 TB Cloud-Speicher pro Person. Den Mehr-Personen-Zugang für bis zu 6 Nutzer gibt es aktuell für 15 Monate zum Sonderpreis 54,99 Euro.