Google Chrome: Fußfesseln für Werbeblocker ab Sommer 2024

Bereits im November 2020 hat Google die Einführung eines neuen Fundaments für Browser-Erweiterungen angekündigt, das so genannte Manifest V3.

Die Initiative sollte mit neuen Frameworks, neuen Sicherheitsvorkehrungen, neuen Programmierschnittstellen und Änderungen am Aufbau der Chrome-Erweiterungen für schlankere und sicherere Plugins sorgen, stieß jedoch auf massiven Gegenwind aus der Entwickler-Community.

Fähigkeiten signifikant eingeschränkt

Kritik entzündete sich vor allem an den Einschränkungen, die Google in der neuen Plugin-Architektur vornehmen wollte. Browser-Erweiterungen würden bald weniger kraftvoll als bislang arbeiten und zudem in ihren Fähigkeiten eingeschränkt werden, Werbung im Netz und das Tracking durch Drittanbieter zu blockieren.

Dass es sich dabei um eine aktive Entscheidung des Suchmaschinenanbieters handelte, demonstrierten die Firefox-Macher von Mozilla, die sich wegen der Dominanz Googles gezwungenermaßen ebenfalls mit dem Manifest V3 auseinandersetzen müssen. Bei Firefox sei man in der Lage, das Manifest V3 zu implementieren, ohne werbeblockende Browser-Erweiterungen damit unbrauchbar zu machen. Entsprechend verstand die Kritik nicht nur an Intensität, sondern wurde noch lauter.

Verzögerung sollte Gemüter kühlen

Google reagierte auf die webweite Empörung mit einer Cooldown-Phase und pausierte die Bereitstellung des Manifest V3 vor einem Jahr bis auf Weiteres.

Nun nimmt das Projekt jedoch wieder an Fahrt auf. Wie Google mitgeteilt hat, arbeitet man aktiv an der Integration des neuen Standards und wird den Vorgänger, das so genannte Manifest V2, bereits im Sommer 2024 entfernen.

Entwickler von Chrome-Erweiterungen sind dazu aufgerufen, bis spätestens Juni 2024 auf das neue Format zu wechseln und den Funktionsumfang ihrer Browser-Erweiterungen dann entsprechend zu reduzieren.

Die Ankündigung darf gerne zum Anlass genommen werden, Safari oder Firefox mal wieder die Gelegenheit zu geben, Chrome im (Arbeits-)Alltag zu ersetzen.