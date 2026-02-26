Google bringt Nano Banana 2: Pro-Funktionen und mehr Geschwindigkeit

Google erweitert sein Bildmodell um eine neue Variante. Mit Nano Banana 2, kombiniert der Konzern die aus der Pro-Version bekannten Funktionen mit der Geschwindigkeit der Flash-Modelle.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Google mit Nano Banana und später mit Nano Banana Pro die KI-gestützte Bildbearbeitung in seine Gemini-Umgebung integriert. Nun sollen hochwertige Ergebnisse schneller und für mehr Nutzer verfügbar sein.

Mehr Wissen und präzisere Textdarstellung

Nano Banana 2 greift auf das Wissensmodell von Gemini zurück und bindet aktuelle Informationen aus der Google Suche ein. Dadurch kann das System Motive genauer darstellen und Inhalte in einen sachlichen Kontext setzen. Praktisch zeigt sich das etwa bei der Erstellung von Infografiken.

Aus Notizen oder strukturierten Daten lassen sich automatisch Diagramme erzeugen. Auch einfache Abläufe wie der Wasserkreislauf können als übersichtliche Visualisierung ausgegeben werden.

Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Textdarstellung in Bildern. Die neue Version soll gut lesbare Schrift in mehreren Sprachen erzeugen. Texte innerhalb eines Motivs können zudem übersetzt und lokal angepasst werden. Das erleichtert die Erstellung von Marketinggrafiken, Präsentationen oder Social Media Beiträgen, bei denen Text und Bild eng miteinander verbunden sind.

Konsistenz bei Figuren und komplexen Szenen

Technisch schließt Nano Banana 2 die Lücke zwischen hoher Detailtreue und schneller Berechnung. Das Modell kann nach Angaben von Google bis zu fünf wiederkehrende Figuren konsistent darstellen und bis zu vierzehn Objekte innerhalb eines Workflows stabil halten. Damit lassen sich etwa Storyboards oder Bildserien entwickeln, ohne dass sich das Erscheinungsbild einzelner Elemente unbeabsichtigt verändert.

Nano Banana 2 ersetzt in der Gemini-App die bisherigen Bildmodelle in den Modi Fast, Thinking und Pro. Abonnenten der KI-Tarife Pro und Ultra erhalten Zugriff auf Nano Banana Pro für besonders präzise Aufgaben. Zudem steht das neue Modell als Vorschau in AI Studio bereit.