Roborock: Saros 20 und Curv 2 Flow starten in den Markt

Nach unserer ausführlichen Vorstellung des neuen Saros 20 vor wenigen Tagen hat Roborock nun den offiziellen Verkaufsstart bekanntgegeben. Das Modell ist ab sofort erhältlich und wird zum Marktstart zu einem vergünstigten Einführungspreis angeboten. Parallel dazu bringt der Hersteller auch den Qrevo Curv 2 Flow in den Handel.

Der Saros 20 kostet während der Early-Bird-Phase vom 26. Februar bis zum 11. März 1.289 Euro statt der regulären 1.499 Euro. Zusätzlich verlängert Roborock die Garantie von zwei auf drei Jahre und legt ein Zubehörpaket bei. Dieses umfasst unter anderem zusätzliche Wischpads, Staubbeutel, Filter sowie Ersatzbürsten.

Saros 20 mit extra flacher Bauweise

Wie bereits im Praxiseindruck beschrieben, setzt der Saros 20 auf ein neu entwickeltes Fahrwerk, das Doppelschwellen von bis zu 4,5 und 4,3 Zentimetern überwinden kann. Anhebbare Räder und ein zusätzlicher Klettermechanismus passen die Höhe des Geräts automatisch an. Dadurch sollen auch Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen ohne Unterbrechung gereinigt werden.

Neu ist zudem eine automatische Höhenanpassung auf Teppichen. Bei aktiviertem Modus hebt sich das Chassis an, um den Saugdruck zu erhöhen. Die Bauhöhe liegt bei knapp acht Zentimetern. Dadurch erreicht der Roboter auch Bereiche unter niedrigen Möbeln, was bereits im Test positiv aufgefallen ist.

Für die Navigation nutzt der Saros 20 das StarSight-System in der zweiten Generation. Laut Hersteller arbeitet es mit einer deutlich höheren Abtastrate als klassische Lasersysteme und erkennt Hindernisse ab einer Größe von zwei mal zwei Zentimetern. Die Saugleistung gibt Roborock mit bis zu 36.000 Pascal an. In der Praxis entscheidender sind jedoch die Kombination aus rotierenden Wischmops, anhebbaren Bürsten und einer automatischen Umschaltung bei erkannten Flüssigkeiten.

Qrevo Curv 2 Flow mit Wischwalze

Mit dem Qrevo Curv 2 Flow richtet sich Roborock an Haushalte mit stärker verschmutzten Hartböden. Das Modell arbeitet mit einer motorisierten Wischwalze, die während des Betriebs kontinuierlich mit Frischwasser gereinigt wird.

Acht Düsen verteilen Wasser gleichmäßig, während ein Abstreifer Schmutzwasser getrennt ableitet. Die Walze rotiert mit bis zu 220 Umdrehungen pro Minute und hebt sich auf Teppichen automatisch an. Die Saugleistung liegt bei bis zu 20.000 Pascal. Beide Modelle verfügen über eine automatische Staubentleerung, die laut Hersteller einen Betrieb von bis zu 65 Tagen ohne Beutelwechsel ermöglichen soll.

Der Qrevo Curv 2 Flow startet ebenfalls zum Einführungspreis von 749 Euro statt 899 Euro.