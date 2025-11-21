Nano Banana Pro: Googles neue KI-Bildbearbeitung startet

Google führt mit Nano Banana Pro ein neues Modell zur Bildgenerierung und Bildbearbeitung ein, das auf Gemini 3 Pro basiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer besseren Auswertung von Inhalten und einer stärkeren Verbindung zu aktuellen Informationen aus der Google Suche.

Das Modell kann aus bereitgestellten Daten Infografiken und Diagramme erstellen. Es verarbeitet zudem externe Fakten, etwa Wetterdaten oder einfache Rezeptschritte. Eine zentrale Neuerung betrifft die Darstellung von Text. Die KI-Bildbearbeitung rendert Schriften in mehreren Sprachen klar und lesbar, wodurch sich Mockups und Poster mit längeren Textpassagen realistisch gestalten lassen.

Nano Banana Pro reagiert präziser auf Anweisungen und ermöglicht eine gezielte Gestaltung einzelner Bildbereiche. Nutzer können Perspektiven verändern, die Beleuchtung anpassen, den Fokus verschieben oder bestimmte Elemente ersetzen. Bis zu vierzehn Eingabebilder lassen sich kombinieren. Dabei bleibt die Darstellung von bis zu fünf Personen konsistent, was für komplexe Szenen wichtig ist. Das Modell unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse sowie Ausgaben in 2K und 4K.

Erweiterte Bearbeitung und flexible Nutzung

Einzelne Bereiche können ausgewählt und in mehreren Schritten angepasst werden, etwa wenn der Hintergrund einer Szene verändert oder eine neue Lichtstimmung erzeugt werden soll. Die Möglichkeit, Bildkompositionen Schritt für Schritt zu bearbeiten, soll auch längere Bearbeitungsprozesse unterstützen. Anwender können Bilder für unterschiedliche Plattformen aufbereiten, indem sie das Seitenverhältnis oder die Belichtung anpassen.

Prompt: Turn this scene into nighttime

Nano Banana Pro wird über Gemini bereitgestellt. Privatpersonen erhalten ein begrenztes kostenloses Kontingent, während zahlende Abonnentinnen und Abonnenten höhere Nutzungslimits erhalten. Über die Gemini API, Google AI Studio sowie Vertex AI steht das Modell auch Unternehmen und Entwicklern offen.

Erkennung KI generierter Inhalte

Google versieht alle erstellten Bilder mit einem unsichtbaren SynthID Wasserzeichen. Zusätzlich wird bei kostenlosen und Pro-Abos ein sichtbares Gemini-Symbol eingeblendet. Nur Ultra-Abonnements ermöglichen den Export ohne sichtbares Wasserzeichen.