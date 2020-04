GoodNotes 5: Neue Mac-App erweitert iOS-Download

Die Notiz-Anwendung GoodNotes 5 macht Gebrauch von der neuen Möglichkeit, Anwendungen für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac unter einer einheitlichen ID anzubieten und hat ihr Angebot jetzt entsprechend neu aufgestellt.

GoodNotes is now available as a universal purchase across iOS, iPadOS and now also macOS! If you bought the app on one platform, you can download it for free on another using the same Apple ID. 🎉

More info in the thread and in the linked article: https://t.co/51fyw3xW4S

— GoodNotes (@GoodNotesApp) April 14, 2020