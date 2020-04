Coronavirus: Auch Apple gibt Bewegungs- und Verkehrsdaten frei

Auf den Spuren einer vergleichbaren Google Maps-Initiative hat nun auch Apple die von den Apple Karten gesammelten Bewegungs- und Verkehrsdaten für Entscheider und Betroffene der Coronavirus-Beschränkungen bereitgestellt.

Die Daten lassen sich über das neuveröffentlichte Apple-Tool unter apple.com/covid19/mobility einsehen und aus dem Netz laden. Auf der Grundlage aggregierter, von Apple Karten gesammelter Daten, zeigt die neue Website Trends der Mobilität für größere Städte und 63 Länder und Regionen auf.

Laut Apple die Mobilitätsdaten Regierungen und Gesundheitsbehörden hilfreiche Erkenntnisse liefern und als Grundlage für neue öffentliche Maßnahmen dienen, indem beispielsweise die Veränderung der Zahl der Menschen gezeigt wird, die in ihren Gemeinden Auto fahren, zu Fuß unterwegs sind oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Karten bringt die Mobilitätsdaten nicht mit der Apple-ID eines Nutzers in Verbindung und Apple speichert nicht die Orte, an denen ein Nutzer gewesen ist.

Die Informationen werden generiert, indem die Anzahl der Anfragen nach Wegbeschreibungen in Apple Karten gezählt wird. Die Datensätze werden dann verglichen und spiegeln somit eine Veränderung der Zahl der Menschen wider, die auf der ganzen Welt mit dem Auto fahren, zu Fuß unterwegs sind oder öffentliche Verkehrsmittelnutzen. Die Datenverfügbarkeit in einer bestimmten Stadt, einem Land oder einer Region hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter auch von einer Mindestanzahl an Anfragen nach Wegbeschreibungen pro Tag.