GoldenHour Lighting: Bessere Lichtverhältnisse bei Videokonferenzen

Die Mac-Anwendung GoldenHour Lighting perfektioniert ein altbekanntes Konzept. Der Bildschirm des Rechners dient dabei als „Filmleuchte“. Vorweg sei allerdings gesagt, dass sich der Entwickler damit keinen Gefallen tut, die App ohne Testmöglichkeit zum Festpreis von 5,49 Euro anzubieten. Der mit der Verwendung verbundene Erfolg hängt nämlich stark von den lokalen Gegebenheiten ab.

Ihren Namen trägt die App in Anlehnung an die „goldene Stunde“. Fotografen beschreiben damit die besonderen Lichtverhältnisse kurz nach Sonnenauf- oder kurz vor Sonnenuntergang. GoldenHour Lighting will nun mit einer ähnlich warmen Ausleuchtung die Bildqualität bei Videokonferenzen verbessern. Als „Scheinwerfer“ dienen dabei einstellbar die seitlichen Bereiche des Bildschirms.

Die App erlaubt es dabei, sowohl auf die Farbtemperatur als auch auf die Abdeckung der seitlichen Bildschirmbereiche Einfluss zu nehmen. Auf diese Weise könnt ihr den Farbton und die Intensität der Beleuchtung steuern. Ein positiver Effekt lässt sich zumindest dann nicht leugnen, wenn der Rechner an einem nicht besonders gut ausgeleuchteten Ort steht – wer direkt am Fenster sitzt, kann sich die Investition dagegen sparen. Wo wir dann auch wieder bei unserer Einleitung wären: Eine Möglichkeit, die App vor dem Kauf auszuprobieren, könnte dem Entwickler wohl durchaus höhere Einnahmen bescheren.

Ähnlich wie Apples Photo-Booth-Blitz

Eine Bestätigung dafür, dass das Prinzip der App grundsätzlich funktioniert, liefert uns Apple. Jeder, der mit der Standard-App Photo Booth schon mal ein Selfie aufgenommen hat, kennt den dabei genutzten „Blitz“ durch ein weißes Aufblinken des Bildschirms. Wenn ihr Abstriche beim Komfort hinnehmt, könnt ihr also auch schon durch die schlichte Anzeige einer großflächigen, hellen Farbfläche, ohne die 5 Euro zu investieren für eine bessere Aufnahmesituation sorgen.