Magic Keyboard für iPad Pro: So funktioniert das Trackpad

Vergangene Woche konnten wir bereits einen Röntgenblick auf Apples Magic Keyboard für das iPad Pro werfen. Die Reparaturprofis von ifixit haben ihre Analyse der neuen iPad-Tastatur nun noch erweitert und um Details zu dem darin verbauten Trackpad ergänzt.

Die neuen Informationen klären nun auch darüber auf, was es sich mit den auf den ersten Blick mehreren im Trackpad verbauten Klickschaltern auf sich hat. Was auf dem Röntgenbild wie mehrere Tasten ausgesehen hat, entpuppt sich als ein einzelner, ausgeklügelt konzipierter Schalter. Mittig unter dem Trackpad platziert, reagiert dieser direkt auf zentralen Fingerdruck. Drückt man dagegen am Rand, so wird der Schalter über eine Hebelbewegung ausgelöst.

Dieser erweiterte Mechanismus soll sicherstellen, dass das Trackpad auch am Rand sensibel auf jede Bedienung reagiert. In der Vergangenheit kam es hier bei Apples Notebook-Modellen teils zu Problemen.