Alles von Affinity: 90 Tage gratis und 50% günstiger

Ein nicht uninteressanter Hinweis an die hier mitlesenden Gestalter, Pixelschubser und Grafikdesigner: Das Software-Studio Serif Labs macht sich Sorgen um die freien Kreativen, von denen im Rahmen der Corona-Krise nicht wenige mit einem Auftragsrückgang zu kämpfen haben werden.

Diesen unterbreiten die Serif Labs jetzt zwei attraktive Angebote, die für alle Kreativ-Apps der Adobe-Konkurrenten gelten:

Die gesamte Affinity-Suite aus Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher lässt sich ab sofort mit drei Monate lang kostenlos nutzen. Dafür hat das Software-Studio die Testphase der Apps für Mac und Windows auf 90-Tage ausgeweitet – bei vollem Funktionsumfang.

Anwender, die die Affinity-Apps bereits im Blick hatten, bislang aber noch nicht zugeschlagen haben, können die Anwenden jetzt mit einem Nachlass in Höhe von 50% gegenüber dem ansonsten veranschlagten Verkaufspreis kaufen. Der Rabatt gilt für Mac, Windows PC und iPad.

Zudem haben die Serif Labs angekündigt, ihr komplettes Jahres-Auftragsbudget in den nächsten drei Monaten verbraten zu wollen und geben an, in den kommenden Wochen mehr als 100 Freelancer für Illustrationen, Tutorials und andere Kreativ-Arbeiten beauftragen zu wollen.

Die Entwickler nutzen die Situation also nicht nur als Marketing-Sprungbrett, sondern kümmern sich konkret. Die Aktionen gelten vorerst bis zum 20. April.

