Joybuy startet in Deutschland: Mit Same-Day-Lieferung gegen Amazon

Der chinesische Handelskonzern JD.com erweitert seine Aktivitäten in Europa und startet mit der Plattform Joybuy nun auch in Deutschland. Das neue Angebot richtet sich an Kunden, die Technik, Haushaltsgeräte, Lebensmittel oder Artikel des täglichen Bedarfs online bestellen möchten. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Same-Day-Lieferung.

Der Plattformstart erfolgt nur wenige Monate nachdem JD.com seinen Einfluss auf den europäischen Elektronikhandel deutlich ausgebaut hat. Wie bereits berichtet, sicherte sich das Unternehmen Ende vergangenen Jahres die Kontrolle über den Handelskonzern Ceconomy. Damit stehen auch die Elektronikketten MediaMarkt und Saturn unter der Kontrolle des chinesischen Konzerns. Der Ausbau eigener Onlineangebote fügt sich damit in eine Strategie ein, die Filialgeschäft, Logistik und E-Commerce stärker miteinander verknüpfen soll.

Same-Day-Lieferung zunächst in NRW

Kern der neuen Plattform ist ein Lieferdienst, der Bestellungen am selben Tag zustellen kann. Bestellungen, die bis 11 Uhr eingehen, sollen noch am Abend ausgeliefert werden. Dieses Angebot gilt zunächst in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens, darunter in Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln. In den kommenden Monaten soll das Angebot auf weitere Städte ausgeweitet werden.

Nach Angaben des Unternehmens können dadurch bereits zum Start mehr als fünf Millionen Menschen in über zwei Millionen Haushalten eine Lieferung am selben Tag nutzen. Voraussetzung ist ein Mindestbestellwert von 29 Euro. In Regionen außerhalb dieses Zustellgebiets wird eine Lieferung am nächsten Tag oder der klassische Versand angeboten.

Die Zustellung erfolgt über einen eigenen Logistikdienst. Der Konzern betreibt dafür ein Netzwerk aus Lager- und Verteilzentren. In Deutschland gehört dazu unter anderem ein Logistikzentrum in Oberhausen mit einer Fläche von mehr als 90.000 Quadratmetern.

JoyPlus: Prime-Äquivalent kostet 4€/Monat

Joybuy versteht sich als Plattform für Markenhersteller. Zum Start listet das Unternehmen zahlreiche bekannte Marken aus den Bereichen Elektronik, Haushalt und Konsumgüter. Dazu zählen unter anderem Produkte von Apple, Bosch, Philips, Sony, LG oder LEGO. Marken können eigene Bereiche innerhalb der Plattform betreiben und dort ihr Sortiment präsentieren.

Neben der Lieferung an die Haustür bietet Joybuy auch die Abholung an Paketstationen an. Dafür stehen nach Unternehmensangaben bundesweit mehr als 20.000 Abholpunkte zur Verfügung. Für größere Haushaltsgeräte organisiert der Dienst auf Wunsch zusätzlich Lieferung, Installation sowie die Mitnahme alter Geräte.

Parallel startet Joybuy ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsprogramm. Mitglieder erhalten für 3,99 Euro pro Monat unter anderem eine kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert und Zugang zu zusätzlichen Rabattaktionen.