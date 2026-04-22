Gesund und voller Energie: Cook will Apple langfristig erhalten bleiben

Apple-Chef Tim Cook hat sich nach der Ankündigung seines Rückzugs aus der Unternehmensführung erstmals ausführlicher zu seinen Plänen geäußert. Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung erklärte der 65-Jährige, dass er energiegeladen und bei guter Gesundheit sei und seine künftige Rolle als Executive Chairman über einen längeren Zeitraum ausüben wolle.

Die Veranstaltung fand im Steve Jobs Theater in Cupertino statt. Cook trat dort gemeinsam mit seinem designierten Nachfolger John Ternus auf, der bislang die Hardware-Entwicklung verantwortet hat. Wie berichtet soll Ternus den Posten des Unternehmenschefs zum 1. September übernehmen.

Cook betonte, dass der Führungswechsel vorbereitet sei und er den Übergang aktiv begleiten werde. Er wolle Ternus mit seiner Erfahrung unterstützen und weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die operative Leitung künftig klar bei seinem Nachfolger liegen werde.

Fokus auf internationale Beziehungen

Mit dem Wechsel in den Vorsitz des Verwaltungsrats übernimmt Cook eine Position, die es ihm erlaubt, sich stärker auf strategische Themen zu konzentrieren. Dazu zählt insbesondere die Pflege internationaler und auch politischer Kontakte. Über Jahre hinweg habe Apple ein Netzwerk aufgebaut, das weiterentwickelt werden müsse. In dieser Funktion sieht Cook seine künftige Aufgabe.

Der Zeitpunkt des Rückzugs sei bewusst gewählt worden. Nach seinen Angaben sollte der Übergang unter stabilen Bedingungen erfolgen. Dazu zählten eine wirtschaftlich starke Lage des Unternehmens, eine gefüllte Produktpipeline sowie ein Nachfolger, der bereit für die neue Aufgabe ist. Diese Faktoren seien nun alle gleichzeitig gegeben.

In den vergangenen Monaten war wiederholt über mögliche Gründe für einen Führungswechsel spekuliert worden. Mit seinen Aussagen reagiert Cook nun erstmals öffentlich auf die Spekulationen um seinen Rückzug und machte zugleich deutlich, dass seine Verbundenheit zu Apple unverändert bleibt. Wie intensiv Cook seine Rolle als Executive Chairman zukünftig wahrnehmen wird, bleibt abzuwarten.