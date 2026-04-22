Ember Artline: Amazon bestätigt werbefreien Kunstmodus

Mit dem Start der Vorbestellungen für den Ember Artline hatte Amazon seine neuen Fernseher als wohnraumtaugliche und überraschend preiswerte Alternative zu Geräten wie dem Samsung Frame positioniert. Im Mittelpunkt der holzgerahmten Fernseher steht dabei der sogenannte Ambient-Modus, der statt eines schwarzen Bildschirms Kunstwerke und Fotos anzeigen kann.

In den ifun.de-Kommentaren zum Bestellstart wurde allerdings hitzig darüber diskutiert, ob Nutzer in diesem Modus mit Werbung rechnen müssen. Amazon hat dazu nun Stellung genommen.

Keine Reklame im Ambient-Modus

Auf Nachfrage stellt Amazon gegenüber ifun.de klar, dass im aktiven Ambient-Modus keine Werbeinhalte eingeblendet werden. Die Darstellung der Motive bleibt damit frei von zusätzlichen Hinweisen oder Bannern. Diese Zusicherung dürfte vor allem jene Nutzer ansprechen, die den Fernseher bewusst als Teil der Einrichtung einsetzen möchten und eine möglichst ungestörte Anzeige erwarten.

Die Diskussion um mögliche Werbung war unter anderem durch den vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis befeuert worden. Einige Leser hatten vermutet, dass Amazon die Geräte langfristig über Werbeeinblendungen querfinanzieren könnte.

Echo Show als Auslöser der Skepsis

Doch die Skepsis speist sich nicht auch zuletzt aus Erfahrungen mit den Echo-Show-Modellen. Die Geräte mit integriertem Bildschirm zeigen seit einiger Zeit verstärkt gesponserte Inhalte an, darunter Produktempfehlungen oder Hinweise auf Streaming-Angebote. Die Anzeigen sind zwar als Werbung gekennzeichnet, lassen sich jedoch nicht dauerhaft deaktivieren, sondern lediglich überspringen.

Negativbeispiel: Die vielen Werbeeinblendungen des Echo Show

Nutzer berichteten, dass sich die Geräte dadurch im Alltag verändert haben und weniger als reine Informationsquelle wahrgenommen werden. Besonders kritisch wird bewertet, dass die Werbeinhalte selbst bei aktiven Prime-Abonnements erscheinen und sich auch gegen Aufpreis nicht vollständig entfernen lassen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum neue Geräte wie der Ember Artline besonders genau betrachtet werden. Amazons Zusicherung eines werbefreien Ambient-Modus adressiert nun zumindest einen zentralen Kritikpunkt.