Smarte Backup-Platte: Synology BeeDrive startet auf dem Mac

Der für seine Netzwerkspeicher bekannte Anbieter Synology offeriert bereits seit dem vergangenen Frühjahr das so genannte BeeDrive. Jetzt wurde die externe Festplatte mit intelligenten Zusatzfunktionen um die volle Kompatibilität mit Apple macOS-Betriebssystem erweitert.

BeeDrive Desktop für macOS

Mit dem jetzt verfügbaren BeeDrive-1.2-Update können nun auch Mac-Nutzer automatisierte Verzeichnis-Backups einrichten. Als Mindestvoraussetzung gibt Synology die Nutzung von macOS 12 Monterey an. Ist das im Oktober 2021 veröffentlichte Betriebssystem oder eine neuere Version auf dem eigenen Rechner installiert, lässt sich nun auch die Mac-Ausgabe des so genannten BeeDrive Desktop nutzen, der sich um die Verwaltung des angeschlossenen Speichermediums kümmert.

Das BeeDrive bietet eine einfache zwei Wege Synchronisation an und empfiehlt sich damit für Anwender, die regelmäßig Daten zwischen Büroarbeitsplatz und Heim-Rechner austauschen müssen beziehungsweise wert auf aktuelle, mobile Datensicherungen legen.

Einmal mit dem Rechner verbunden, lässt sich die nur 7 × 7 cm kleine Mini-Festplatte auch mit einer Mobil Anwendung von Android und iOS Geräten aus ansprechen und sorgt sich dann um die automatische Sicherung der aufgenommenen Fotos.

In zwei Varianten verfügbar

Synology positioniert das BeeDrive als Backup-Lösung und Speichermedium für Anwender, die weniger technikaffin sind und nicht wirklich über die Anschaffung eines vollwertigen NAS-Netzwerkspeichers nachdenken. Diese können zwischen zwei unterschiedlichen Varianten des BeeDrive wählen. Zum einen ist dieses in einer Ausgabe mit 1 Terabyte Speicherplatz für 142 Euro erhältlich, zum anderen in einer Variante mit 2 Terabyte für 237 Euro.

Verbunden wird das BeeDrive per USB-C-Kabel und bietet eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 1050 MB/s an. Noch fehlt dem BeeDrive der Passwortschutz, dieser soll nach Angaben des Herstellers jedoch schon in Kürze nachgereicht werden.