Geschäftskunden-Gerät? Apple Vision Pro in der Arbeitswelt

Nachdem sich Cupertino zuletzt auf die Nutzung der Apple Vision Pro im Gesundheitssektor konzentriert hat, präsentiert Apple heute eine Reihe von Anwendungsfällen aus Industrie und Unternehmen, die vom „räumlichen Computing“ der Apple Vision Pro profitieren sollen.

Apple Vision Pro: Bei Ingenieuren der KLM-Airline im Einsatz

Apple zeigt Anwendungsfälle

Unter der Überschrift „Apple Vision Pro bringt eine neue Ära des räumlichen Computing ins Unternehmen“ unterstreicht Apple den Einsatz des Headsets bei führenden Unternehmen wie SAP und Microsoft und rückt neue Möglichkeiten für die Nutzung der mindestens 3.500 Euro teuren Datenbrille in der Geschäftswelt ins Rampenlicht. Darunter individuell angepasste Arbeitsplätze, die Zusammenarbeit an 3D-Designs, spezialisierte Mitarbeiterschulungen und die Unterstützung bei Remote-Einsätzen.

Die SAP Analytics Cloud auf der Apple Vision Pro

In mehreren Videos zeigt Apple dabei den Einsatz von visionOS und erinnert an die Funktionalität der Brille als privater und tragbarer 4K-Bildschirm, der durch eine nahtlose Integration in vorhandene Arbeitsumgebungen die Produktivität von Mitarbeitern steigern soll.

Als beispielhafte Einsätze werden etwa die Nutzung der SAP Analytics Cloud angeführt, die auf der Apple Vision Pro den sofortigen Zugriff auf kritische Geschäftsabläufe und Daten-Dashboards bietet, sowie der produktive Einsatz der Bürosoftware Microsoft 365. Apples Zukunftsvision: Anwender können in Word fokussiert schreiben, Daten in Excel mit gestochen scharfen Details analysieren und sich in immersiven PowerPoint-Präsentationen vertiefen.

Microsoft 365 auf der Apple Vision Pro

Neue Schulungen für Unternehmen

Apple betont dabei: Entwickler hätten bereits Apps für zahlreiche Unternehmenskategorien erstellt und würden daran arbeiten, die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und interagieren, zu verändern. Eines der wichtigen Marketing-Versprechen: Die Apple Vision Pro verbindet digitale Inhalte nahtlos mit physischen Arbeitsumgebungen.

Um Unternehmen bei der Integration der Apple Vision Pro in die eigenen Arbeitsabläufe zu helfen, wird die Unternehmensberatung Deloitte in Kooperation mit Apple ab sofort entsprechende Schulungen anbieten.

Auch bei Porsche im Einsatz: Apps auf der Apple Vision Pro