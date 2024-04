BKA: Online-Portal zu Kriminalstatistik 2023 geschaltet

Das Bundeskriminalamt hat heute die Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 veröffentlicht und in diesem Jahr nicht einfach nur ein PDF zum Download bereitgestellt, sondern ein umfangreiches Onlineportal mit zahlreichen Eckdaten, Hintergrundinformationen, Tabellen und erklärenden Begleittexten veröffentlicht. Dieses steht interessierten Besuchern im Webauftritt des BKA zur Verfügung.

Bilder: Bundeskriminalamt

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst in Deutschland begangene und der Polizei bekannt gewordene Straftaten. Ausdrücklich nicht berücksichtigt werden jedoch Ordnungswidrigkeiten, Staatsschutz- und Verkehrsdelikte, sowie all jene Straftaten, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizei liegen, also etwa Steuerbetrug.

Erster Anstieg seit 2016

Zudem ist beim Sichten der Zahlen im Hinterkopf zu behalten: Die PKS zeigt nur das sogenannte Hellfeld der Kriminalität, also bekannte Fälle. Dunkelziffern werden hingegen nicht abgebildet.

Im Berichtsjahr 2023 hat das Bundeskriminalamt bundesweit insgesamt 5.940.667 Straftaten registriert. Im direkten Vergleich mit dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 5,5 Prozent. Zuvor waren die Fallzahlen seit 2016 kontinuierlich geschrumpft. Die Aufklärungsquote lag bei 58,4 Prozent.

bka.de/pks2023

Als Hauptursachen für den Anstieg identifizieren Kriminalitätsforscher die erhöhte Mobilität nach der Coronaviruspandemie, wirtschaftliche und soziale Belastungen sowie Effekte der Migration. Die Pandemie und ihre Nachwirkungen trugen zu einer erhöhten psychischen Belastung bei, vor allem unter Kindern und Jugendlichen, die dadurch möglicherweise anfälliger für normabweichendes Verhalten wurden. Besonders bei Gewalt- und Eigentumsdelikten sind diese Faktoren erkennbar.

Einen guten Einstieg in das Online-Portal bietet die Zusammenfassung auf bka.de/pks2023.