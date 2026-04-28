MOVA H10 kombiniert Handstaubsauger mit Sicherheitsfunktionen

Der Hersteller MOVA erweitert sein Sortiment um den Handstaubsauger H10, der Reinigung und Notfallausstattung in einem kompakten Gerät zusammenführt. Das bei MediaMarkt verfügbare Modell richtet sich vor allem an den Einsatz im Auto, kann aber auch im Haushalt oder unterwegs genutzt werden.

Der Akku saugt eine gute halbe Stunde

Mova hebt vor allem die große Saugleistung des nur 450 Gramm schweren Geräts hervor. Ein bürstenloser Motor erreicht laut Hersteller hohe Drehzahlen und erzeugt eine Saugkraft von bis zu 18.000 Pascal. Dadurch sollen sich Staub, Krümel und Tierhaare sowohl von glatten Flächen als auch aus Polstern entfernen lassen.

Zwei Leistungsstufen decken unterschiedliche Einsatzbereiche ab. Eine niedrigere Einstellung ist für kurze Reinigungsdurchgänge gedacht, etwa auf Schreibtischen oder in Fahrzeugen. Für stärkere Verschmutzungen steht ein Modus mit höherer Leistung zur Verfügung, der auch tief sitzenden Schmutz lösen soll. Die Laufzeit liegt im energiesparenden Betrieb bei bis zu 32 Minuten.

Zum Lieferumfang gehören mehrere Aufsätze, darunter eine Fugendüse mit Bürste für enge Zwischenräume sowie eine flache Düse für empfindlichere Oberflächen. Zusätzlich kann das Gerät als Luftbläser genutzt werden, etwa um Staub aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen. Ein integriertes Filtersystem soll verhindern, dass aufgesaugte Partikel wieder in die Umgebungsluft gelangen.

Zusatzfunktionen für den Einsatz im Fahrzeug

Neben der Reinigungsfunktion hebt der Hersteller die integrierten Sicherheitsmerkmale hervor. Dazu zählt ein magnetisches Warnlicht, das bei einer Panne außen am Fahrzeug angebracht werden kann. Es soll andere Verkehrsteilnehmer auf das stehende Fahrzeug aufmerksam machen.

Ebenfalls verbaut ist ein Sicherheitshammer, mit dem sich im Notfall Seitenscheiben einschlagen lassen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Taschenlampe.

Mit dieser Kombination versucht MOVA, ein Gerät für mehrere Anwendungsfälle bereitzustellen, das über die klassische Nutzung eines Handstaubsaugers hinausgeht. Der H10 ist ab sofort bei MediaMarkt verfügbar und wird dort zum Einführungspreis von 59 Euro angeboten.