Lufthansa unterstützt jetzt Gepäckermittlung mithilfe von AirTags

Mit der Freigabe von iOS 18.2 und macOS 15.2 hat Apple im Dezember die Möglichkeit zum Teilen von Objektstandorten in seine „Wo ist?“-Apps auf dem Mac sowie iPhones und iPads integriert. Die Funktion soll beispielsweise dabei unterstützen, wenn man ein mit einem AirTag ausgestattetes Gepäckstück als verloren meldet.

Als Besitzer eines Gepäckstück, das mit einem AirTag oder einem anderen mit „Wo ist?“ kompatiblen Dingefinder ausgestattet ist, kann man dessen Standort mit einem Dienstleister, beispielsweise einer Fluggesellschaft teilen, um diese bei der Suche nach dem vermissten Gegenstand zu unterstützen.

Die Lufthansa wurde in diesem Zusammenhang von Apple von Beginn an als Partner der ersten Stunde gelistet. Allerdings hat die Umsetzung wohl noch etwas Zeit in Anspruch genommen, denn erst jetzt wurde die AirTag-Integration auch offiziell von der Lufthansa Group angekündigt.

Für alle Airlines der Lufthansa Group

Der Pressemitteilung zufolge steht der Service ab sofort für alle Airlines der Lufthansa Group zur Verfügung. Neben der Lufthansa selbst wird die „Wo ist?“-Objektsuche also auch von den Fluggesellschaften SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings unterstützt.

Im Falle eines verlorenen Gepäckstücks, das mit einem AirTag oder einem sonstigen mit „Wo ist?“ kompatiblen Dingefinder ausgestattet ist, kann man dessen Standort über die „Wo ist?“-App freigeben und den Link dazu dann mit dem Gepäckermittlungsservice der Fluglinien teilen. Diese können die Freigaben dann in ihre Systeme integrieren und die Gepäcknachverfolgung so digital unterstützen.

Wie ein Sprecher der Lufthansa Group mitteilt, haben die Fluglinien über die vergangenen Monate hinweg erhebliche Verbesserungen bei der Gepäckermittlung erzielt. Die Einbindung der AirTag-Daten eröffne dabei zusätzliche Chancen, um effizienter und schneller zu agieren.