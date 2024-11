Die Bundesnetzagentur fordert Verbraucher dazu auf, Geosperren zu melden, die sie beim Online-Shopping innerhalb der Europäischen Union behindern sollten.

Klaus Müller , Präsident der Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur spricht von sogenanntem Geoblocking und meint damit Barrieren, die grenzüberschreitende Bestellungen innerhalb der EU erschweren oder verhindern.

Shops muss Standort egal sein

Die Geoblocking-Verordnung verbietet es Händlern, den Zugang zu ihren Online-Shops oder den Erwerb von Waren und Dienstleistungen aufgrund des Wohnorts einzuschränken. Trotzdem berichten Verbraucher immer wieder von Problemen, etwa durch blockierte Zahlungsmethoden oder den Ausschluss auf Basis des aktuellen Standortes.

Besonders während Rabattaktionen wie der laufenden Black Friday Woche kommt es laut Bundesnetzagentur zu Beschwerden. Händler seien verpflichtet, ihre Angebote diskriminierungsfrei für alle EU-Verbraucher zugänglich zu machen. Doch in der Praxis treten immer wieder Verstöße auf: So wird manchmal der günstigste Tarif beim Laden von Elektroautos nur Inländern angeboten oder der Kauf von Fahrzeugen und dazugehörigen Dienstleistungen an einen Wohnsitz im jeweiligen Land gekoppelt.

Beschwerdeformular geschaltet

Die Bundesnetzagentur kann in Deutschland ansässige Unternehmen mit Bußgeldern bis zu 300.000 Euro belegen und Anordnungen erlassen. Bei ausländischen Händlern wendet sich die Behörde an die zuständigen Stellen im jeweiligen Land.

Ein wiederkehrendes Problem sind Bestellungen über Paketweiterleitungsdienste, die Verbraucher nutzen, um Waren aus dem Ausland an ihre Adresse weiterzuleiten. Laut Verordnung dürfen Anbieter solche Bestellungen nicht grundlos stornieren, sofern sie innerhalb ihres Liefergebiets bleiben.

Vergangene Verfahren zeigen, dass betroffene Unternehmen nach Intervention der Bundesnetzagentur ihre Verstöße abgestellt haben. Die Behörde ruft Verbraucherinnen und Verbraucher dennoch dazu auf, weiterhin Meldungen einzureichen, um den fairen Handel innerhalb der Europäischen Union zu stärken und stellt dafür ein gesondertes Beschwerdeformular zur Verfügung: