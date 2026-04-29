Prime Video im Mai: Spione, Campus-Drama und Comedy

Prime Video schickt im Mai gleich mehrere seiner großen Marken ins Rennen. Mit der Rückkehr von „Citadel“, einem neuen Einsatz für Jack Ryan und der nächsten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ setzt der Streaming-Dienst vor allem auf bekannte Formate, ergänzt das Angebot aber auch um neue Serienstarts.

Wer nicht lange warten will: Alle April-Neuzugänge haben wir hier notiert.

Spionage, College-Alltag und düstere Ermittlungen

Den Auftakt macht Anfang Mai die zweite Staffel von „Citadel“. Die Serie führt die Geschichte um ein internationales Agentennetzwerk fort, dessen Mitglieder nach den Ereignissen der ersten Staffel erneut zusammenarbeiten müssen. Im Mittelpunkt steht eine globale Bedrohung, die ein erweitertes Team und neue Allianzen erforderlich macht.

Mit „Off Campus“ folgt wenige Tage später ein neuer Serienstart. Die Adaption einer erfolgreichen Buchreihe verlagert den Fokus auf das Leben an einer US-Universität. Sport, Beziehungen und persönliche Entwicklung greifen dabei ineinander.

Zum Monatsende ergänzt „Spider-Noir“ das Angebot um eine eigenständig inszenierte Produktion. Die Serie spielt im New York der 1930er Jahre und kombiniert klassische Detektivgeschichte mit Elementen aus dem Superhelden-Genre.

Comedy-Rückkehr und Action als Filmformat

Im Comedy-Bereich setzt Prime Video seine erfolgreiche Reihe mit „LOL: Last One Laughing“ fort. Das Format bleibt unverändert: Mehrere Comedians treten gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Kontrolle zu verlieren. Immer wieder erwähnenswert: LOL ist hierzulande das erfolgreichste Prime-Format überhaupt…

Mit „Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War“ wird zudem eine bekannte Serienfigur in einem eigenständigen Film weitergeführt. Die Geschichte stellt eine internationale Mission in den Mittelpunkt und verknüpft persönliche Konflikte mit geopolitischen Entwicklungen.

Neue Serien bei Prime Video im Mai 2026

1. Mai

6. Mai

13. Mai

14. Mai

15. Mai

18. Mai

27. Mai

29. Mai

7 vs. Wild Wildcard Season | Staffel 1 | Exclusive

Neue Filme bei Prime Video im Mai 2026

1. Mai

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18. Mai

20. Mai

21. Mai

Kyle Larson vs. The Double | Original

The Other Woman

Inception

23. Mai

24. Mai

26. Mai

28. Mai

29. Mai

30. Mai

31. Mai