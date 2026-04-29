72 Serien- und Film-Neuzugänge
Prime Video im Mai: Spione, Campus-Drama und Comedy
Prime Video schickt im Mai gleich mehrere seiner großen Marken ins Rennen. Mit der Rückkehr von „Citadel“, einem neuen Einsatz für Jack Ryan und der nächsten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ setzt der Streaming-Dienst vor allem auf bekannte Formate, ergänzt das Angebot aber auch um neue Serienstarts.
Wer nicht lange warten will: Alle April-Neuzugänge haben wir hier notiert.
Spionage, College-Alltag und düstere Ermittlungen
Den Auftakt macht Anfang Mai die zweite Staffel von „Citadel“. Die Serie führt die Geschichte um ein internationales Agentennetzwerk fort, dessen Mitglieder nach den Ereignissen der ersten Staffel erneut zusammenarbeiten müssen. Im Mittelpunkt steht eine globale Bedrohung, die ein erweitertes Team und neue Allianzen erforderlich macht.
Mit „Off Campus“ folgt wenige Tage später ein neuer Serienstart. Die Adaption einer erfolgreichen Buchreihe verlagert den Fokus auf das Leben an einer US-Universität. Sport, Beziehungen und persönliche Entwicklung greifen dabei ineinander.
Zum Monatsende ergänzt „Spider-Noir“ das Angebot um eine eigenständig inszenierte Produktion. Die Serie spielt im New York der 1930er Jahre und kombiniert klassische Detektivgeschichte mit Elementen aus dem Superhelden-Genre.
Comedy-Rückkehr und Action als Filmformat
Im Comedy-Bereich setzt Prime Video seine erfolgreiche Reihe mit „LOL: Last One Laughing“ fort. Das Format bleibt unverändert: Mehrere Comedians treten gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Kontrolle zu verlieren. Immer wieder erwähnenswert: LOL ist hierzulande das erfolgreichste Prime-Format überhaupt…
Mit „Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War“ wird zudem eine bekannte Serienfigur in einem eigenständigen Film weitergeführt. Die Geschichte stellt eine internationale Mission in den Mittelpunkt und verknüpft persönliche Konflikte mit geopolitischen Entwicklungen.
Neue Serien bei Prime Video im Mai 2026
1. Mai
6. Mai
13. Mai
14. Mai
15. Mai
18. Mai
27. Mai
29. Mai
- 7 vs. Wild Wildcard Season | Staffel 1 | Exclusive
Neue Filme bei Prime Video im Mai 2026
1. Mai
2. Mai
3. Mai
4. Mai
7. Mai
- Azrael – Angel of Death | Exclusive
- Predators
- Charlie und die Schokoladenfabrik
- Niko – Reise zu den Polarlichtern
- Rubikon
- Prey
- Mumien: Ein total verwickeltes Abenteuer
8. Mai
9. Mai
10. Mai
12. Mai
14. Mai
- Godzilla: King of The Monsters
- Transformers
- Transformers: Ära des Untergangs
- Transformers: The Last Knight
- Transformers – Die Rache
- Bumblebee
- Godzilla vs. Kong
- Kong: Skull Island
15. Mai
16. Mai
17. Mai
18. Mai
- Meg 2: Die Tiefe
- Die nackte Kanone
- Die nackte Kanone 2 1/2
- Die nackte Kanone 33 1/3
- Ganzer Halber Bruder | Exclusive
20. Mai
21. Mai
- Kyle Larson vs. The Double | Original
- The Other Woman
- Inception
23. Mai
24. Mai
26. Mai
28. Mai
29. Mai
30. Mai
31. Mai
Citadel ist wieder so ein Fall, wo ich nicht verstehe, wieso das fortgesetzt wird. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass das populärer ist, wie diversen Serien, die Amazon in der letzten Zeit eingestellt hat. Und sonderlich günstig ist das ja auch nicht. Man hätte anhand der Einstellungs Politik der letzten Monate annehmen können, dass dies das Hauptkriterium ist.