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Verschlüsselung jetzt ohne Opt-in aktiv

Discord verschlüsselt Sprach- und Videoanrufe jetzt standardmäßig
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Discord hat die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe jetzt standardmäßig aktiviert. Der zusätzliche Schutz gilt für Direktanrufe, Gruppenchats, Sprachkanäle und Go-Live-Streams. Nutzer müssen dafür keine Einstellung verändern, die Verschlüsselung wird automatisch im Hintergrund genutzt.

Discord

Die Umstellung betrifft Discord auf Desktop-Rechnern, Mobilgeräten, im Browser und auf Konsolen. Damit sind auch PlayStation und Xbox eingeschlossen. Gerade dieser breite Plattform-Support macht die Umsetzung interessant: Ein Gespräch kann Teilnehmer vom Mac, iPhone, Browser und der Spielkonsole gleichzeitig zusammenbringen.

Technische Grundlage ist das sogenannte DAVE-Protokoll, an dem Discord bereits seit mehreren Jahren arbeitet. Anfang März wurde die Migration nach Angaben des Unternehmens abgeschlossen. Ältere Clients, die DAVE nicht unterstützen, sollen künftig nicht mehr an entsprechend geschützten Gesprächen teilnehmen können.

Schutz für Voice, Video und Streams

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist bei Messenger-Anrufen längst üblich, Discord musste die Technik aber auf deutlich mehr Nutzungsszenarien übertragen. Der Dienst wird nicht nur für private Gespräche genutzt, sondern auch für größere Communitys, Spielegruppen und gemeinsame Streams. Auch auf dem Mac spielt Discord seit Jahren eine Rolle, etwa über alternative Clients wie Ripcord für Discord und Slack.

Textnachrichten bleiben außen vor

Eine Einschränkung bleibt: Die neue Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betrifft Sprach- und Videoverbindungen, nicht aber klassische Textnachrichten. Discord erklärt, derzeit keine Pläne zu haben, die Verschlüsselung auch auf Textchats auszuweiten. Viele Funktionen des Dienstes seien unter der Annahme entstanden, dass Textinhalte nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Ausgenommen bleiben zudem Stage Channels, die eher für größere öffentliche oder halböffentliche Übertragungen gedacht sind. Wer prüfen möchte, ob ein Gespräch geschützt ist, findet in den Sprach- und Videodetails ein grünes Schloss sowie einen Hinweis auf die aktive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zusätzlich lassen sich sogenannte Privacy Codes vergleichen, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer denselben verschlüsselten Gesprächsraum sehen.

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20. Mai 2026 um 16:41 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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