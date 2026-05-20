Discord verschlüsselt Sprach- und Videoanrufe jetzt standardmäßig

Discord hat die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe jetzt standardmäßig aktiviert. Der zusätzliche Schutz gilt für Direktanrufe, Gruppenchats, Sprachkanäle und Go-Live-Streams. Nutzer müssen dafür keine Einstellung verändern, die Verschlüsselung wird automatisch im Hintergrund genutzt.

Die Umstellung betrifft Discord auf Desktop-Rechnern, Mobilgeräten, im Browser und auf Konsolen. Damit sind auch PlayStation und Xbox eingeschlossen. Gerade dieser breite Plattform-Support macht die Umsetzung interessant: Ein Gespräch kann Teilnehmer vom Mac, iPhone, Browser und der Spielkonsole gleichzeitig zusammenbringen.

Technische Grundlage ist das sogenannte DAVE-Protokoll, an dem Discord bereits seit mehreren Jahren arbeitet. Anfang März wurde die Migration nach Angaben des Unternehmens abgeschlossen. Ältere Clients, die DAVE nicht unterstützen, sollen künftig nicht mehr an entsprechend geschützten Gesprächen teilnehmen können.

Schutz für Voice, Video und Streams

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist bei Messenger-Anrufen längst üblich, Discord musste die Technik aber auf deutlich mehr Nutzungsszenarien übertragen. Der Dienst wird nicht nur für private Gespräche genutzt, sondern auch für größere Communitys, Spielegruppen und gemeinsame Streams. Auch auf dem Mac spielt Discord seit Jahren eine Rolle, etwa über alternative Clients wie Ripcord für Discord und Slack.