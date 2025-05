Smarte Brillen: Google präsentiert Gemini-KI als Alltagshelfer

Auf seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O hat Google auch aufgezeigt, was wir schon in naher Zukunft im Bereich sogenannter smarter Brillen erwarten dürfen. Natürlich kam dabei auch die von Samsung für Googles Android XR entwickelte und stark an die Apple Vision Pro erinnernde Mixed-Reality-Brille Moohan zur Sprache. Uns interessiert allerdings mehr, wie sich Unternehmen wie Google den Nutzen von smarten Brillen im Alltag vorstellen.

Fokus auf Design und Alltagstauglichkeit

Mit neuen Partnerschaften schlägt Google nun einen Weg ein, der mit der Ray-Ban-Kooperation von Meta vergleichbar ist. Google hat die Markenhersteller Warby Parker und Gentle Monster für eine Kooperation ausgewählt, aus der alltagstaugliche und optisch ansprechende Brillen hervorgehen sollen, die mit durch künstliche Intelligenz unterstützten Funktionen aufwarten können.

Die neuen Brillen sollen laut Google die firmeneigene KI-Plattform Gemini integrieren und ihren Träger durch vielseitige Hard- und Softwarefunktionen unterstützen. Mit einer Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet sollen die Brillen den Leistungsumfang von Mobiltelefonen ergänzen.

Das Google-Konzept sieht vor, dass das Smartphone zwar mitgeführt wird, aber in der Tasche bleiben kann, während ein in die Brille integriertes Display die vom Anwender benötigten Informationen anzeigt. Auf der Integration der Google-KI basierend können die Brillen den Nutzer „sehen und hören“ und somit auf den aktuellen Kontext bezogen reagieren.

Um den technischen Stand der Entwicklung zu präsentieren, hat Google Funktionen mit Alltagsbezug ausgewählt. So wurden auf Android XR basierende Brillen gezeigt, mit deren Hilfe man Nachrichten versenden, Termine vereinbaren, Fotos machen oder sich eine Wegbeschreibung und Live-Übersetzungen anzeigen lassen kann.

Es steht ausser Frage, dass sich Apple nicht nur auf die Vision Pro fixiert ist, sondern auch in diesem Bereich experimentiert. Spannend wird nur, auf welche Weise Apple eine leistungsfähige KI-Integration realisieren will.