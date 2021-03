Gemeinnützigkeit aberkannt: Change.org in rechtlicher Auseinandersetzung

Wer schon mal eine Online-Petition gezeichnet hat, dürfte dies mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Webseite Change.org gemacht haben. Das Portal der weltweit größten Kampagnenplattform konnte für nahezu beliebige Initiativen eingesetzt werden und erfreute sich auch in der Mac-Community großer Beliebtheit.

Hier wurden in der Vergangenheit Unterschriften gegen Zwangs-Umbenennungen von Mac-Anwendungen gesammelt, neue Displays von Apple gefordert, die Flexgate-Probleme ins Rampenlicht gerückt und Kritik an dem auf lachhafte vier Jahre beschränkten Tastatur-Reparaturprogramm Apples geübt.

Durchsetzung von Einzelinteressen

Jetzt hat das Finanzamt Berlin der Plattform die Gemeinnützigkeit aberkannt und argumentiert, dass sich Change.org auch für die Durchsetzung von Einzelinteressen zweckentfremden lassen könnte. Problematisch sei zudem, dass Change.org das Aufsetzen neuer Petitionen, die sich an nichtstaatliche Akteure richten, zulassen würde, ohne dafür Gebühren zu verlangen.

Kostenlos, so die Meinung des Finanzamtes dürften nur Petitionen an staatliche Stellen sein, da der Vereinszweck „Förderung des demokratischen Staatswesens“ nichts mit Forderungen an Unternehmen und Konzerne am Hut habe.

Aberkennung nach Untätigkeitseinspruch

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit kommt dabei nicht plötzlich, sondern ist das Ergebnis der Prüfung einer Steuererklärung des Vereins von 2019, die das Finanzamt über Monate hinweg nicht auswerten wollte. Erst nachdem Change.org hier mit einem Untätigkeitseinspruch zur Arbeit motivierte, folgte die Aberkennung.

Gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) will sich der Change.org-Verein jetzt in die rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Finanzamt stürzen und macht bereits Lobbyarbeit auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter. Wer die Auseinandersetzung unterstützen möchte kann Change.org mit einer Spende unterstützen.