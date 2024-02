Gehirn-Implant Neuralink: Erster Proband bedient Computermaus

Ob bereits von einem Durchbruch gesprochen werden kann, ist unklar, bemerkenswert ist die Meldung der Nachrichtenagentur REUTERS über die Fortschritte des von Elon Musk gegründeten Unternehmens Neuralink aber ohne Frage.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024