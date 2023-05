Musk-Firma Neuralink: Grünes Licht für Tests an Menschen

Über 1500 Versuchstiere sollen bei den seit 2018 durchgeführten Tierversuchen des Neuralink-Gehirnimplantate bereits ums Leben gekommen sein, dennoch hat die amerikanische Arzneimittelaufsicht FDA jetzt die ersten Tests an freiwilligen Probanden genehmigt.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023