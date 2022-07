Geheimtipp Scusi: Mac-App transkribiert iMessage-Sprachnachrichten

Hier blendet Scusi nun ein Ablagefenster ein, auf dem die Sprachnachricht losgelassen werden kann. Dann beginnt die App umgehend mit der (unhörbaren) Verschriftlichung der Nachricht und zeigt deren Textausgabe in Echzeit an. Scusi unterstützt mehrere Eingangssprachen, darunter auch Deutsch und lässt sich hier aus dem Netz laden .

Scusi wird als Zahl-Was-Du-Willst-Download angeboten und kann für 0, 5 oder auch 50 Euro erworben werden. Nach der Installation fragt die Menüleisten-App um die Berechtigung, auf die vom macOS-Betriebssystem bereitgestellte Spracherkennung zugreifen zu dürfen und läuft anschließend im Systemhintergrund. Sichtbar wird Scusi nur, wenn eine Sprachnachricht in der Nachrichten-App per Drag-and-Drop aufgenommen und bewegt wird.

Solltet ihr euch zur zweiten Gruppe zählen, dann schaut euch unbedingt die kostenfrei verfügbare Mac-Applikation Scusi an, die auf Apples Bordmittel zugreift, um iMessage-Sprachnachrichten unter macOS in lesbare Texte zu verwandeln.

