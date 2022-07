Und nicht nur in Russland hat Apple derzeit mit Niederlagen vor Gericht zu kämpfen, auch in Kolumbien hat Apples Rechtsabteilung viel zu tun. Im Streit um mehrere 5G-Patente hat der Patent-Riese Ericsson hier kürzlich den Verkaufsstopp aller Mobilgeräte mit vorhandener 5G-Konnektivität erwirkt . Betroffen sind damit mehrere iPad-Modelle sowie das iPhone 12 und das iPhone 13.

Umgerechnet beträgt die Strafzahlung damit knapp 39.000 Euro, was in Apples Büchern wohl nicht mal als Rundungsfehler auftauchen dürfte, dafür aber den Auftakt einer voraussichtlich längeren rechtlichen Auseinandersetzung markiert.

Diese versieht seit Kriegsbeginn in der Ukraine alle Meldungen aus Russland mit dem Hinweis, dass in Russland produzierte Inhalte wegen der „neuen Gesetze zur Berichterstattung über die russische Militäroperationen in der Ukraine“ eingeschränkt sein können.

iPhone-Verkaufsverbot in Kolumbien 2 Mio. Rubel Strafe gegen Apple: Russische Nutzerdaten in den USA

