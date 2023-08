Geheimtipp OpenTTD: Mac-Aufbausimulation im Retrolook

OpenTTD gehört wie das „ Battle for Wesnoth “ und „ Hypersomnia “ der Kategorie spielenswerter Open-Source-Games an und verdient eure Aufmerksamkeit. Die App lässt sich wahlweise auf der Projektseite oder auf dem Code-Portal GitHub aus dem Netz laden und auf der eigenen Maschine installieren. Version 13.4 des Aufbauspiels behebt mehrere Fehler und kümmert sich um einen Absturz der beim Öffnen der Spiele-Menüs auftreten konnte.

