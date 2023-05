Geheimtipp: Die Mac-Freeware „Menu World Time“

Ihr kennt unsere Kommentare: Ein reger Austausch mit bunten Wortmeldungen, dem unvermeidbaren Anteil Trash, vielen Fragen und immer wieder auch kleine Perlen. Für eine solche hat ifun.de-Leser Toshi gestern in unserem Artikel über die Weltzeituhr Horzono gesorgt und im Kommentarbereich die Freeware-Alternative Menu World Time ins Gespräch gebracht.

Schon seit vier Jahren im Mac App Store verfügbar, ist der kostenfreie Download von Steve Forster mit 4,9 Sternen zwar hervorragend bewertet, scheint, mit seinen 13 insgesamt abgegebenen Bewertungen jedoch relativ unbekannt. Ein Umstand, den wir gerne ändern möchten.

„Menu World Time“ macht eben jenen Job, den auch die gestern von uns verlinkten Anwendungen Horzono, Hovrly, Flashly und Tiempo übernehmen, verlangt dafür aber kein Geld, gibt sich sehr aufgeräumt, übersichtlich und funktional.

Die Weltzeit-Anwendung zeigt die Uhrzeiten ausgewählter Orte in der Mac-Menüleiste an und benötigt dafür keine 10 Megabyte an freiem Platz auf eurer Festplatte.

Nach der Installation lässt sich in den Einstellungen der Mini-App festlegen welche Orte diese berücksichtigen soll. Dabei unterscheidet die App welche Orte (mit den korrespondierenden Uhrzeiten vor Ort) in ihrem Ausklapp-Menü werden und welche in der Menüleiste direkt mit analogen oder digitalen Uhrzeiten angezeigt werden.

Für jede Stadt lässt sich das Aussehen der analogen Zeitanzeige personalisieren, hat man die digitale Zeitanzeige ausgewählt, bekommt diese eine Sonne bzw. einen Mond vorangestellt, mit dem die App verdeutlich ob vor Ort noch Tageslicht scheint oder schon die Dämmerung eingebrochen ist.

„Menu World Time“ ist eine Empfehlung für Nutzer die Kollegen, Kunden, Freunde oder Familie in mehreren Zeitzonen haben und diese gerne im Blick behalten möchten.