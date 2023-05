MiTag: Neue AirTag-Alternativen bei ALDI und Amazon

Die Auswahl an kostengünstigen AirTag-Alternativen vergrößert sich kontinuierlich. Aktuell bietet der Lebensmittel-Discounter ALDI ein Zweierpack im Sonderangebot an. In den virtuellen Regalen des Online-Händlers amazon.de lassen sich seit kurzem zudem die MiTag-Schlüsselfinder ordern – ein Neuzugang auf dem deutschen Markt.

Die Preise, den wichtigsten Unterschied zu Apples offiziellen AirTags und weitere Alternativ-Kandidaten haben wir im Anschluss notiert.

Neu auf Amazon.de ist der MiTag-Tracker erhältlich. Der Stückpreis beträgt 17,99 Euro bzw. 13,33 Euro im Dreierpack.

Bei ALDI wird aktuell das so genannte MAGINON Smart Tag zum Stückpreis von 14,99 Euro im Zweierpack angeboten.

Alle nutzen das „Wo ist?“-Netzwerk

Weil immer wieder nach der Funktionsweise gefragt wird: Alle der von Apple zertifizierten AirTag-Alternativen nutzen Apples so genanntes „Wo ist?“-Netzwerk, also die Millionen von iPhones, die sich tagtäglich durch Deutschland und den Rest der Welt bewegen.

So senden die Schlüsselfinder alle paar Sekunden eine Kennung aus, die von iPhone-Modellen in der unmittelbaren Umgebung empfangen wird.

Markiert man als Anwender einen seiner Schlüsselfinder als verloren, dann fragt die „Wo ist?“-Applikation das gesamte Netzwerk, welches iPhone die zugehörige Kennung zuletzt empfangen hat und wo genau dies der Fall war. Kein Hexenwerk also.

Nur Apples nutzen die Nahbereichssuche

Was die alternativen Tracker von Apples AirTags unterscheidet ist neben dem Preis vor allem der Formfaktor und die Nahbereichssuche. Mit dieser lassen sich AirTags in der unmittelbaren Umgebung mit Abstandspfeilen auf dem iPhone orten – die Drittanbieter-Modelle setzen hier auf das Abspielen von Signaltönen. Apples Nahbereichssuche hat allerdings einen Aufpreis. So kosten die regulären AirTags einzeln momentan um die 30 Euro.

Mit Dank an Florian!

