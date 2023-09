Gegen Mausarm: Mac-App „Time Out“ setzt Pausen auch durch

Was in den Vereinigten Staaten vorwiegend als Repetitive-Strain-Injury-Syndrom (RSI) bekannt ist, wird hierzulande umgangssprachlich als Mausarm oder Sekretärinnenkrankheit bezeichnet, meint aber dasselbe: Beschwerden in Arm, Hand, Schulter oder Nacken, die durch wiederkehrende Tätigkeiten verursacht werden.

Besonders betroffen sind hier Angestellte mit Rechner-Arbeitsplätzen, die häufig die gleichen Arbeitsabläufe durchführen müssen und dabei, nur selten für Unterbrechungen und Pausen sorgen (können). Werden Handgelenke, Ellbogen oder auch die Nackenmuskulatur immer wieder durch identische Bewegungsabläufe beansprucht, können sich langfristig Krankheitsbilder entwickeln, die mit denen einer Sehnenscheidenentzündung vergleichbar sind.

Damit dies nicht auftritt, sind regelmäßige Pausen wichtig. Die Mac-Applikation Time Out hilft euch dabei diese automatisiert durchzusetzen, darf kostenlos eingesetzt werden und ist umfangreich konfigurierbar.

Micro-Breaks und Reguläre Pausen

Die kostenfrei ladbare Anwendung, die ihrerseits nur 10 Megabyte auf die Waage bringt, lässt sich ab macOS Catalina installieren und unterscheidet zwischen zwei Pausen-Typen. Regulären Pausen, die in den Standard-Einstellungen der App alle 60 Minuten für einen Zeitraum von 10 Minuten angesetzt werden und zusätzliche Micropausen, die euch alle 15 Minuten dazu auffordern, euren Blick 15 für 15 Sekunden vom Monitor abzuwenden, um Augen und Konzentrationsvermögen nicht überzustrapazieren.

Time Out kann auf Pausen verzichten, wenn ausgewählte Anwendungen im Systemvordergrund angezeigt werden, kann eure Aktivität am Mac Protokollieren und merkt sich, ob die Pausen wie geplant eingehalten wurden.

Die App lässt sich kostenlos nutzen, bietet jedoch drei In-App-Käufe zur Unterstützung der Entwicklung an. Diese sind als Einmalzahlungen konzipiert, kosten wahlweise 4, 8 oder 15 Euro und schalten eine Handvoll Unterstützer-Extras in der App frei, die sich allerdings alle auch ohne Bezahlung nutzen lassen. Am besten ihr probiert Time Out einfach aus.