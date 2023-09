Ecovacs DEEBOT X2 OMNI: Verkaufsstart für das neue Premium-Modell

Die Basisstation des Saugers sei mit 39 x 53 x 44 Zentimetern Größe so kompakt, dass sie such in kleineren Räumen Platz findet. Neben einer Absaugvorrichtung für den Staubbehälter hat darin auch eine mit Heißwasser arbeitende Reinigungseinheit für die Wischmops ihren Platz. Erstmals haben wir dieses System beim seit Sommer erhältlichen DEEBOT T20 OMNI gesehen.

Ecovacs bietet den DEEBOT X2 OMNI jetzt zur Vorbestellung an. Der neue Reinigungsroboter lässt sich bei Amazon und MediaMarkt mit jeweils 100 Euro Einführungsrabatt in den Warenkorb legen. Der reguläre Verkaufspreis von 1.399 Euro fällt somit vorübergehend auf 1.299 Euro. Mit der Auslieferung ist laut Hersteller ab Mitte September zu rechnen.

