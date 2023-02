Geekbench 6: Die Mac-Messlatte erscheint in neuer Version

Das Benchmark-Werkzeug Geekbench ist nicht nur für Apples Desktop-Betriebssystem macOS erhältlich, sondern auch in Versionen für iOS, Android, Windows und Linux verfügbar – vor allem auf dem Mac hat sich der Lasttest jedoch als Tool etabliert, das auch für brandneue Macs schnell vergleichbare Werte produzieren kann, mit denen sich die Performance neuer Apple-Rechner mit bereits verfügbaren Maschinen vergleichen lässt.

Jetzt in Version 6 verfügbar

Heute ist Geekbench in Ausgabe 6 erschienen und modernisiert die durchgeführten Belastungstests, um die Performance der Maschinen unter realistische Alltagsbelastungen nachzustellen. So wurden mehrere neue Workloads in Geekbench 6 integriert und vorhandene überarbeitet, um etwa das Unkenntlichmachen des Hintergrunds in Videogesprächen, die Nutzung von Filtern auf Social-Media-Plattformen oder die Objekterkennung in Fotos zu simulieren.

Auch die Datensets, die Geekbench für die einzelnen Belastungstests nutzt wurden von den Machern des Software-Studios Primate Labs auf den neuesten Stand gebracht und enthalten jetzt höher aufgelöste Fotos, größere Karten und komplexere Dokumente für die Browser-Tests.

Geekbench lässt den Vergleich von unterschiedlichen Macs zu, kann dank identischer Testumgebungen aber auch zum Vergleich von Apple- und Samsung-Laptops oder Smartphones eingesetzt werden.

Neben dem Performance-Tests unter realistischen Alltagsbelastungen bietet Geekbench auch die Ausgabe maximaler Performance-Werte von CPU und GPU an, die sich online teilen lassen.

Geekbench 6 und Geekbench 6 Pro

Geekbench 6 ist für Privatnutzer kostenlos verfügbar. Für die Pro-Version der Anwendung werden reguläre 99 Dollar fällig, bis zum Ende des Monats gilt jedoch der um 20 Prozent vergünstigte Einführungspreis von 79 US-Dollar.